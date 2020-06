Aldel wil zonneparken op fabriek laten aansluiten

Daarvoor zoekt Aldel de samenwerking met Ecorus, ontwikkelaar van zonneparken. 'Wij hebben een hoogspanningsaansluiting op het stroomnet, en die heb je wel nodig hiervoor', legt ingenieur Christiaan Schreurs van Aldel uit.

Achterstand

Momenteel is er sprake van een achterstand bij het aansluiten van nieuwe leveranciers op het openbare netwerk. Dit komt door de snelle groei van nieuwe wind- en zonneparken met name in het noorden van Nederland. De combinatie van een hoog aanbod van nieuwe energie plus een beperkte capaciteit van de infrastructuur in dit deel van Nederland leidt tot overbelasting van het stroomnet.

Aansluiting via het interne stroomnet van een bestaande grootverbruiker, zoals dus Aldel, biedt leveranciers een snellere en goedkopere route om hun stroom kwijt te kunnen.

Papier en praktijk

Dat is hoe het op papier werkt, legt Schreurs uit. De praktijk werkt overigens iets anders.

'Wij hebben bij Aldel 150 megawatt nodig, een zonnepark levert bijvoorbeeld 5 megawatt. Boekhoudkundig gezien nemen wij dus 150 mw af van het openbare stroomnet en levert het zonnepark 5 mw aan datzelfde stroomnet. In de praktijk zal het zo zijn dat wij de stroom die de zonneparken via ons leveren gebruiken. We nemen dus minder stroom af van het openbare net, waardoor de capaciteit op het stroomnet vergroot wordt. Er komt meer ruimte doordat er minder verkeer is.'

Toestemming

Aldel is nog in gesprek met andere operators van zonneparken die ook via de aluminiumproducent aangesloten willen worden op het openbare net. Daarnaast is het bedrijf zonnepanelen aan het plaatsen op de eigen locatie in Delfzijl.

Ondertussen is een aanvraag ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt, de ACM, om toestemming te krijgen het interne stroomnet van Aldel te laten gebruiken door externe partijen. Schreurs: 'We hebben alles getoetst en volgens ons moet het kunnen. Maar we hebben wel groen licht nodig, omdat we eigenlijk een stukje werk van Enexis overnemen. Overigens met toestemming van Enexis hoor.'

De eerste stap na de toestemming wordt het aansluiten van een door Ecorus ontwikkeld, zonnepark op een bedrijfsterrein van het bedrijf Gebroeders Borg, de 'buurman' van Aldel.