Burgemeester gaat in gesprek met bewoners van Winschoter ‘drugsflat’

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema van de gemeente Oldambt brengt binnenkort een zakelijk bezoek aan de Venne flat in Winschoten. Zij gaat dan in gesprek met een deel van de bewoners. Vooral oudere bewoners ervaren al jaren overlast.

Ook Anita Tijsma, directeur van Acantus dat eigenaar is van de flat, gaat mee.

Problemen

Een deel van de bewoners van de Venne flat in Winschoten, door hun zelf bestempeld als ‘drugsflat’, klaagt steen en been over de ontstane situatie. Volgens de bewoners wordt er veel drugs gedeald, is er geluidsoverlast en is de lift regelmatig besmeurd. Meerdere oudere bewoners sluiten zichzelf uit angst op in hun eigen woning.

Sikkema erkent de problemen van de flat, maar wil graag zelf met de bewoners in gesprek. ‘Ik heb een gesprek gehad met de directeur van Acantus en ik weet dat er achter de schermen veel gebeurt. Zij en ik gaan samen de bewoners opzoeken. Dat gaat binnen nu en twee weken gebeuren’, liet Sikkema maandagavond tijdens een vergadering weten.

‘Hoop niet opgegeven’

Begin deze maand sprak Sikkema ook al met politiek Oldambt over de flat. De VCP vroeg zich af of de burgemeester de zorgen wel serieus neemt. Huurdersorganisatie Oldambt haalde hard uit naar de gemeente door te zeggen dat zij de situatie bagatelliseert en dat de flat al is opgegeven.

Sikkema was toen duidelijk: ‘Het probleem wordt zeker ingezien. De stellingname dat wij niks willen doen en de situatie bagatelliseren klopt absoluut niet. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Het is zeker niet zo dat wij die flat hebben opgegeven.’

Meer bevoegdheden?

Ook wierp Sikkema begin deze maand de vraag op of zij wel de juiste bevoegdheden heeft. ‘In 2017 is gesproken over wie welke bevoegdheden heeft in dit soort gevallen. Die kunnen we even op een rij zetten. Dan ziet u ook dat ik niet zomaar kan zeggen: Hup, nu moet u dit huis uit. Dat is juridisch gezien echt aan Acantus. Maar we kunnen dan wel kijken of de huidige regels volstaan of dat wij strakkere regels willen. Wij nemen dit echt serieus.’

Bewoners van de Venne flat houden ‘overlastdagboekjes bij’. Die moeten ervoor zorgen dat Acantus dossiers op kan bouwen tegen de overlastgevers. Zodra er dossiers zijn opgesteld kan de woningcorporatie afdwingen dat bewoners hun woning verlaten.

