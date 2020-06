Verkeersregelaar getroffen door bliksem: ‘Ik had tien engeltjes op mijn schouders’

‘Ik kan op dit moment niet recht lopen, de zenuwpijn is ondraaglijk en ik heb spasmen in mijn armen en mijn benen.’ Allard Boer uit Oude Pekela heeft zich wel eens beter gevoeld. De beroepsverkeersregelaar is afgelopen woensdagnacht door de bliksem geraakt.

‘Ik hoorde een knal, zag een lichtflits op mij afgekomen en het enige dat ik dacht was: Oh, shit. Dit gaat fout. Daarna ging het licht uit.’

'Schrok verschrikkelijk'

Allard laat een foto zien waarop hij in een ziekenhuisbed ligt. Zijn borst heeft een normale kleur, dat geldt niet voor zijn hoofd. Het is alsof de Pekelder dagenlang zonder zonnebrandcrème door de woestijn heeft gelopen. ‘Ik schrok verschrikkelijk toen ik een weerspiegeling van mezelf zag’, zegt hij. ‘Mijn gezicht was zó rood.’

Ik hoorde een knetter, draaide mij om, zag de bliksem afketsen op een lichtmast en via het water kwam de lichtbol recht op mij af Allard Boer

Uren daarvoor rijdt hij vanaf zijn woonplaats Oude Pekela naar Lelystad. Er vinden wegwerkzaamheden plaats aan de A6 en Allard moet het verkeer in goede banen leiden. ‘Het is een kraakheldere dag, maar slecht weer is onderweg’, herinnert hij zich. Om 19.00 uur begint zijn dienst, om 05.30 uur is hij vrij. Althans, dat is de bedoeling. De nacht loopt anders dan gepland.

'Hoorde een knetter'

De verkeersregelaar is een half uur bezig als het gaat regenen. Al vrij snel begint het in de verte te onweren en komt de regen met bakken uit de hemel. ‘Ik stond tot mijn enkels in het water en besloot naar mijn auto te lopen. Toen ging het mis. Ik hoorde een knetter, draaide mij om, zag de bliksem afketsen op een lichtmast en via het water kwam de lichtbol recht op mij af. Ik ben kwijt wat daarna is gebeurd.'

Allard is buiten westen en valt om. ‘Ik dacht dat ik was blijven staan, maar mijn schoenen en kleren waren aan één kant drijfnat. Op een gegeven moment kom ik bij op de achterklep van mijn auto. Ik was daar alleen, dus ik denk dat ik dat zelf voor elkaar heb gekregen. Daar kan ik alleen niks van herinneren.’ De pijn giert op dat moment door zijn lichaam.

Tien engeltjes

Een voorbijganger loopt naar Allard toe en schakelt de hulpdiensten in. Even later ligt hij in een ziekenhuisbed in het Flevoziekenhuis in Almere. ‘De arts zei direct dat ik wel tien engeltjes op mijn schouder heb gehad. Ik had gelukkig werkschoenen aan die geaard zijn. Anders had ik deze klap waarschijnlijk niet overleefd.’

Ik heb toen zo hard zitten huilen. Dat ik nog leef en nog zelf kan ademhalen. Ik ben zo dankbaar Allard Boer

In het ziekenhuis wordt het allemaal even teveel. De schrik van de klap, de pijn, de hele situatie in dat ziekenhuisbed. ‘Ik heb toen zo hard zitten huilen. Dat ik nog leef en nog zelf kan ademhalen. Ik ben zo dankbaar.’

Allard verblijft twee nachten in het ziekenhuis en mag vrijdagochtend weer naar huis. Zelf rijden zit er niet in. Hij heeft nog steeds last van spasmen in zijn armen en benen, zijn baas zorgt voor een rit terug naar huis.

Veel pijn

Allard zit een paar dagen later bij de opticien in Pekela. Zijn bril is door de schok scheef komen staan. Hij kijkt vriendelijk om zich heen, voor hem staat een bakje koffie. ‘Ga maar voor, ik hoor toch bij het meubilair hier’, zegt hij lachend.

Ik heb nog steeds geen gevoel in een deel van mijn voeten en mijn vingertopjes Allard Boer

Opvallen doet hij niet, totdat zijn lichaam samen begint te trekken. De spieren in zijn onderarm en vingers verkrampen. ‘Ik heb hier totaal geen controle over.’ Hij heeft oefeningen meegekregen om weer wat sturing aan zijn lichaam te kunnen geven. Het gaat iets beter, maar de pijn blijft.

‘Dat heeft tijd nodig. Ik heb ook nog steeds geen gevoel in een deel van mijn voeten en mijn vingertopjes.’

Vast contract

De komende tijd moet de Pekelder rustig aan doen. Als verkeersregelaar aan de weg staan, dat zit er even niet in. En toch is er een lichtpuntje. Allard had een tijdelijk contract, maar zijn baas heeft hem een vast contract aangeboden. ‘Voor onbepaalde tijd!’, zegt hij enthousiast. ‘Ik was even bang dat dat niet door zou gaan, omdat ik nu thuis zit. Hier ben ik echt heel erg blij mee!’