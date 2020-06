Muzikant en schrijver José Cutileiro (61) overleden

De stadse muzikant, journalist en schrijver José Cutileiro is maandagmiddag overleden. Hij was al langere tijd ernstig ziek. Gesprekken met dierbaren en muziekcollega’s leveren het beeld op van een markante en altijd opgewekte man, die over een buitengewone muziekkennis en taalkundigheid beschikte.

Cutileiro werd in 1959 geboren in Lissabon, als zoon van de gelijknamige Portugese diplomaat. Op jonge leeftijd kwam hij naar Nederland en vanaf zijn achttiende woonde hij in de stad Groningen.

Journalistiek werk

Rond 2000 kreeg hij een baan bij de lokale omroep OOG, waar hij begon als tv- en radioverslaggever. ‘Het was een hele rustige en serieuze jongen’, zegt verslaggever Andor Heij. ‘Hij was ooit de presentator van een verkiezingsdebat. Hij was heel veelzijdig. Hier leerde hij vooral het tekstschrijven.’

Hij koos altijd bandjes die het buitenbeentje waren Joey Ruchtie - programmeur De Oosterpoort

De Oosterpoort

Na zijn periode bij OOG begon hij een eigen bedrijf in tekstschrijven. Daarnaast verzorgde hij jarenlang de promotie van Take Root, een folk- en americanafestival dat ieder jaar terugkeert in De Oosterpoort.

Cutileiro spotte ook bandjes voor het festival. ‘We waren muzikale buddies’, zegt programmeur Joey Ruchtie. ‘Hij was meer een liefhebber dan een promotieman. Zijn betrokkenheid zal ik nooit vergeten. Wat leuk is, is dat hij altijd bandjes koos die een beetje het buitenbeentje waren. De vreemde eend in de bijt.’

Muziekcarrière

In de jaren tachtig begon Cutileiro als gitarist in de Groningse popgroep De Ziffels, waarmee hij op de allereerste editie van Eurosonic Noorderslag stond. Opmerkelijk is dat ze nooit een plaat uitbrachten, tot een paar maanden geleden.

Ook speelde hij in Cochon Bleu, een band die americana en folkmuziek maakt. In de beginjaren speelde de band vooral covers, maar tijdens een tour in de Algarve ontstonden de eerste eigen nummers.

In 2010 stapte Cutileiro uit de band. Cochon Bleu schrijft in een reactie op zijn overlijden dat ze ‘Slow Joe’, de bijnaam die ze hun bassist gaven, nooit zullen vergeten. ’Toen Cochon Bleu zelf nummers ging schrijven, kwam het schrijven van de teksten vaak op Slow neer. Een eigenzinnige ideeënman en op het podium altijd een mooi contrast met de hypermannetjes om hem heen.’

José Cutileiro werd 61 jaar oud.

