Roep om drive-inbioscopen toe te staan in Groningen: 'Waarom mag het niet?'

De politieke partij 100% Groningen wil dat er ruimte komt voor een drive-inbioscoop in Groningen. Ook een drive-in-theater moet er kunnen komen, vindt 100% Groningen-fractievoorzitter Marjet Woldhuis. 'D66 heeft in Rotterdam een gelijksoortig plan ingebracht, dus ik denk dat het hier ook wel lukt.'

Evenementen zijn tot 1 september verboden, en worden dan ook niet toegestaan. 'Maar in de Ikea komen 800 mensen bij elkaar, en voor sommige mensen is dat ook een uitje. Waarom mag dit dan niet?', vraagt Woldhuis zich hardop af.

Zin in iets leuks

Marlous Oynhausen wil graag een drive-inbioscoop organiseren op het Suikerunieterrein in Stad. 'Dat idee is anderhalf à twee maanden geleden al ontstaan', zegt Oynhausen. 'Ik snap dat er geen evenementenvergunningen worden afgegeven, maar je kan ook een middenweg zoeken.'

'Er zijn al drive-inbioscopen in Duitsland, Denemarken en Amerika. Er worden zelfs drive-in-disco's gehouden. Het is een oud concept in een nieuw jasje. Maar Nederland is één van de weinige landen die er niet aan meewerkt.'

'Veel mensen hebben gewoon zin in iets leuks nu alle evenementen wegvallen', zegt Oynhausen. 'Bovendien kunnen meerdere bedrijven er profijt van hebben: van tentenverhuur tot audiotechniek.'

Drankjes voor de deur

Het idee van Oynhausen biedt plaats aan 70 tot 80 auto's. 'Dan kunnen er zo'n 130 à 140 man naar de film, omdat er maximaal twee mensen in een auto mogen zitten. Bij een kinderfilm kunnen kinderen eventueel op schoot zitten.'

Het geluid van de film komt de auto in via de FM-radio. De popcorn wordt coronaproof gebracht in het idee van Oynhausen. 'Dat wordt naast de auto gezet. Daarna loopt degene die het brengt weg, zodat de mensen in de auto hun eten en drinken kunnen pakken.'

Druk op D66

100% Groningen-raadslid Woldhuis hoopt dat ze een meerderheid van de gemeenteraad achter haar plan krijgt om drive-inbioscopen toe te staan. Ze voert de druk op coalitiepartij D66 op: 'Die partij heeft een soortgelijk voorstel gedaan in Rotterdam, en dat is aangenomen.'

D66 laat weten de motie van Woldhuis overbodig te vinden. 'De burgemeester heeft al aangegeven alles wat mogelijk is toe te staan. Als het mogelijk is een drive-in-bioscoop te organiseren zal hij daar direct 'ja' op zeggen, daar heb ik geen twijfel over. De motie die 100% Groningen wil indienen vind ik daarom overbodig', zegt fractievoorzitter Berndt Benjamins.

Veel fantasie

Voor Woldhuis is het dus afwachten tot haar plan in de raadsvergadering van woensdagmiddag wordt behandeld. Intussen droomt ze over de eerste film die ze wil gaan zien ('Sinds corona is dat niet meer gelukt.'). 'Ik ben wel fan van Harry Potter', zegt ze. 'Veel fantasie, daar houd ik wel van.'

