Provincie mikt op toerist dichtbij huis: 'We gaan geen mensen uit Azië halen'

Dat blijkt uit de startnotitie voor Toerisme 2021-2030, waarmee de provincie Groningen de komende 10 jaar het toerisme een zwengel wil geven.

Sector laten groeien

‘We willen deze sector laten groeien’, zegt gedeputeerde Mirjam Wulfse (VVD). ‘Ruim 6,3 procent van de Groningers werkt in de toeristische sector, het gaat in totaal om 18.000 banen. Daar zit volgens ons rek in.’

Wulfse wil de komende jaren gaan investeren in de sector. ‘We willen met ondernemers aan de slag en willen de unieke waarden van Groningen beter naar voren laten komen. Ook willen we ondernemers beter laten samenwerken, het toerismeaanbod is nu nog te versnipperd.’

Dat betekent dat de provincie leidend wil zijn in het samenbrengen van ondernemers en ook het samenbrengen van toeristische organisaties. Nu zorgt Marketing Groningen voor de promotie van Stad en Ommeland, maar bestaan er in de Ommelanden ook andere organisaties als Marketing Oldambt en Stichting Promotie Westerwolde. Wulfse wil gaan kijken om daar meer eenheid in te krijgen. ‘De sector is nu niet goed georganiseerd.’

Geen Chinezen

Wat de toeristen zelf betreft: de provincie gaat niet inzetten op het binnenhalen van bussen vol Chinezen. ‘We mikken op de dichtbije markt, we gaan geen mensen uit Azië halen of iets dergelijks.’

Er is groei mogelijk, denkt Wulfse, maar dan moet er wel het een en ander verbeteren. ‘Ik denk dat er nog best een tandje bij kan qua gastvrijheid. Ondernemers in de sector moeten zorgen dat ze veel meer uren open zijn en beschikbaar zijn. Daar gaan we zeker aan werken.’