Verdachten ontvoering student blijven voorlopig vastzitten

De drie mannen uit Groningen, Hoogezand en Schiedam die verdacht worden van het ontvoeren en gijzelen van een internationale student in Stad, blijven in voorarrest.

Dat heeft de rechtbank Groningen bepaald tijdens een niet-inhoudelijke zitting. Het drietal zit sinds eind januari vast vanwege vrijheidsberoving, afpersing en diefstal.

Eind januari was namelijk het moment dat de Pakistaanse student, die gegijzeld was, bevrijd werd. De 24-jarige man werd bijna drie dagen vastgehouden in een woning aan de Kometenstraat in Stad. Zo wilden zijn belagers 250.000 dollar in Bitcoins van zijn vader, een zakenman, aftroggelen. Pas dan zou hij vrijgelaten worden.

Van straat geplukt en een zak over het hoofd

Het liep anders. Het slachtoffer, dat van straat geplukt was, in een kofferbak werd gestopt met een zak over zijn hoofd en geblinddoekt in de woning werd vastgehouden, werd uiteindelijk bevrijd door de politie.

Het Openbaar Ministerie heeft vastgesteld dat de ontvoering van de man maandenlang is voorbereid. Uit telefoongegevens kwam naar voren dat de drie er al in september mee bezig waren, terwijl de student in januari is meegenomen. Via Whatsapp hadden de verdachten contact met hem gelegd.

In een tapijt gerold

De eerste afspraak die ze met hem maakten, liep op niks uit. Bij de tweede afspraak sloegen de mannen toe: ze stopten een sok in zijn mond, pakten zijn telefoon af en dwongen hem in een auto te stappen. Op een parkeerplaats bij de Hoornse Plas werd hij in een tapijt gerold.

Na zijn vrijlating is het slachtoffer teruggekeerd naar Pakistan. De advocaten van de verdachten willen dat het slachtoffer nog een keer gehoord wordt, maar het Openbaar Ministerie (OM) ziet dat niet zitten. Het slachtoffer kende de verdachten niet en heeft bovendien niks gezien, vanwege de blinddoek. Nog een verhoor vindt het OM daarom niet nodig.

Eind dit jaar behandeling

De inhoudelijke behandeling stond in de eerste instantie gepland voor juli van dit jaar. Vanwege de coronacrisis schuift dat op naar het einde van het jaar. De advocaten van de verdachten vinden dat ze vrij moeten komen tot die tijd. Volgens hen was de rol die ze speelden bij de overval klein en hebben ze privésores die ze op moeten lossen.

