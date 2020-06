Invoering van veelbesproken bouwnorm wordt uitgesteld

De aanpassing van de bouwnorm voor aardbevingsbestendig bouwen wordt een maand uitgesteld. De ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken schrijven in de Kamerbrief dat ze de bouwnorm per 1 augustus willen invoeren.

De bouwnorm is reden voor een verhitte discussies tussen het Rijk en de aardbevingsregio. Maandagavond liep een overleg tussen bestuurders vast, toen ze het niet eens werden over de invoering van de norm. Daarmee wordt berekend of een huis aan de veiligheidsnormen voldoet. De regio wil de norm niet invoeren omdat ze bang zijn voor meer ongelijkheid en vertraging. Het Rijk gebruikt diezelfde argumenten andersom.

Ongelijkheid in kaart brengen

De ministeries willen de tijd gebruiken om op één lijn te komen met de aardbevingsregio. De zorg van de aardbevingsregio over ongelijkheid in de versterkingsoperatie willen de ministeries aanpakken. We hebben ‘nadrukkelijke aandacht voor de ongewenste verschillen’ en vragen ‘de regio (...) om in kaart te brengen waar deze problematiek speelt’, staat in de Kamerbrief.



'Vergeten hoekje'

Een van de plekken waar die problemen spelen is ‘het vergeten hoekje’ in Opwierde in Appingedam. Minister Ollongren wil een ‘klankbordgroep’ met bewoners uit de wijk vormen om de problemen op te lossen. Woningeigenaren in het hoekje hebben geen versterkingsadvies gekregen, terwijl op andere plekken in de wijk honderden huizen worden gesloopt en herbouwd.



Vertraging parlementaire enquête dreigt

Er gingen meer brieven vanuit de ministeries naar de Kamer, in voorbereiding op een Kamerdebat woensdagochtend over de versterkingsoperatie en de afbouw van de gaswinning.



Uit een brief van minister Eric Wiebes (EZ) aan de Kamer blijkt dat het Wetsvoorstel Versterking Groningen nog niet naar de Kamer kan. Daarmee dreigt uitstel voor de parlementaire enquête over de gaswinning, omdat de wet daar een voorwaarde voor is.



Wiebes schrijft aan de Kamer het wetsvoorstel ‘zo spoedig mogelijk’ aan de Kamer te sturen. De Kamer droeg de minister op om de wet anderhalve week geleden te sturen, zodat de wet nog kan worden behandeld voor de zomer. Over anderhalve week heeft de Kamer zomerreces, en als de wet dan niet is behandeld dan vertraagt dat de parlementaire enquête.



