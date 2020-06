Lopend Vuur: Niet zeuren over de warmte, het is gewoon zomer

Na een warm en droog voorjaar is de zomer nu aangebroken. En de eerste zomerweek begint met hoge temperaturen tot boven de 30 graden. De kans op een landelijke hittegolf is aanwezig.

En afkoelen kan niet overal. Sommige zwembaden zijn nog dicht en bij andere kun je alleen op afspraak komen. Een alternatief is de Hoornse Plas, maar daar heerst zwemmersjeuk.

Hitteprotocol

Rijkswaterstaat hanteert vanaf vandaag een hitteprotocol. Dat houdt in dat automobilisten die met pech langs de weg staan direct geholpen worden, in de meeste gevallen door ze eerst naar een veilige plek te slepen. Ook adviseert Rijkswaterstaat onderweg voldoende water mee te nemen. Ook een paraplu is handig; die kan bij pech als parasol dienen.

Klachten

Ondertussen puffen we deze week gewoon door, in veel gevallen in het thuiskantoor. Door de coronamaatregelen werken we immers thuis. Sommigen gaan wel erg ver bij het beschermen van hun huis tegen de hitte. Bij Editie NL zagen we iemand die zijn huis met aluminiumfolie en doeken inpakt om de warmte buiten te houden.

Met het warme weer komen ook de klachten: het is te warm, slapen gaat lastig en de zon is te sterk. Maar moeten we niet ophouden met zeuren over de hitte en gewoon accepteren dat het zomer is?

