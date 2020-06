Twee jaar cel voor onverbeterlijke 'liefdesfraudeur' Johan S.

De Leeuwarder rechtbank heeft meesteroplichter en 'liefdesfraudeur' Johan S. (50) fors zwaarder gestraft dan het Openbaar Ministerie (OM) had geëist. Een van de meest recente slachtoffers van S. is een vrouw uit Hoogezand.

Ten Post

In het voorjaar van 2016 woonde S. enkele maanden in Ten Post. Bij de politie kwamen toen meerdere aangiften binnen van vrouwen die waren opgelicht en S. liet een spoor van onbetaalde rekeningen na.

Voor zijn recente oplichtingspraktijken en het om de tuin leiden van de inwoonster van Hoogezand en nog een andere vrouw veroordeelde de rechtbank S. deze week tot twee jaar cel. Het OM eiste twee weken geleden nog acht maanden cel.

Dure auto's en Tino Martin

S. heeft eind vorig jaar de Hoogezandster en de andere vrouw geld en goederen afhandig gemaakt met mooie praatjes. De man beloofde de vrouwen gouden bergen: hij wilde trouwen, bestelde Teslas en Lamborghinis als trouwauto's en huurde bekende Nederlanders als Dick Zeelenberg en Tino Martin in als trouwambtenaar en als act voor de bruiloft.

Nadat de vrouw uit Hoogezand had ontdekt dat S. een oplichter was, verdween hij met de noorderzon. Hij dook op in Friesland, waar hij het andere slachtoffer vond in de gemeente Waadhoeke. Bij haar begon het verhaal van voren af aan. Deze keer liep S. tegen de lamp, omdat de trouwambtenaar het niet vertrouwde.

Oude gewoontes

S. bedient zich al ruim twintig jaar van dit soort praktijken. In heel Nederland en in het buitenland heeft hij in de loop der jaren veel slachtoffers gemaakt. Als de man in de cel zit, wil hij aan van alles meewerken, inclusief een behandeling. Eenmaal op vrije voeten vervalt hij in zijn oude gewoontes. Er is al meerdere keren een behandeling geprobeerd, elke keer tevergeefs.

Langdurig de cel in

De rechtbank neemt nu het advies van de reclassering over en legt een langdurige gevangenisstraf op. In het kader van algemene en speciale preventie, aldus de rechtbank. De twee slachtoffers krijgen schadevergoedingen van 500 en ruim 3000 euro. De vrouwen worden nog steeds geconfronteerd met rekeningen en aanmaningen uit de periode dat S. deel uitmaakte van hun leven.

