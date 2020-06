Woonstichting koopt grond van gemeente om Groot Bronswijk toekomstbestendig te maken

Op de grond gaat Groninger Huis generatiebestendige woningen bouwen, drie Tiny Houses en een woonvoorziening voor dementerende ouderen in de 'Villa', waar vroeger het psychiatrisch ziekenhuis Groot Bronswijk in gevestigd was. Geprobeerd wordt om die villa zoveel mogelijk in stand te houden. Wel komt er een aanbouw om aan de wensen van deze tijd te voldoen.

Kindcentrum

Wethouder Jan Menninga van Delfzijl: 'De gemeente heeft het terrein enkele jaren geleden aangekocht om een gevolg te geven aan het toekomstplan van Wagenborgen. De gemeente en Groninger Huis zien Wagenborgen als een centrumdorp voor het zuiden van de gemeente en vinden het belangrijk dat het dorp goede voorzieningen behoudt en maatschappelijke functies op het gebied van zorg en wonen. Op het terrein komt ook een nieuw kindcentrum en particuliere woningbouw. Met het tekenen van deze overeenkomst zijn we weer een stap verder in de herontwikkeling van het terrein.'

Generatiebestendige woningen

Hilde van Ree van Woonstichting Groninger Huis: 'We zijn blij dat de overeenkomst getekend is. Vorige week is de laatste van de drie Tiny Houses op het terrein geplaatst. Daarnaast is het plan om twaalf generatiebestendige woningen te bouwen. Plezierig thuis blijven wonen is een wens van velen, ook als je door ouderdom of beperkingen kwetsbaarder bent. In deze woningen komen daarom alle functies op de begane grond. De huizen worden duurzaam gebouwd. Dit alles staat straks in de parkachtige omgeving die het Groot Bronswijk-terrein biedt'.

Huisartsenpraktijk

Op het terrein komt ook een nieuwe huisartsenpraktijk. Het Medisch Centrum is nu nog gevestigd aan de Menterne in Wagenborgen. In het gebouw komen vijf spreekkamers en een apotheek.

