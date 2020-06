Rondje Groningen: Ook zo'n trek in een broodje ijs?

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de hoeveelheid berichten kan dit artikel wat langer laden.

1) Buitenkantoor

Hier worden wij wel een tikkeltje jaloers van hoor!

2) Geschiedenislesje

En een stukje Grunneger geschiedenis

3) ???????????

Wat 'Laat ons weer eens juichen' op z'n Japans betekent? U vraagt, wij draaien. De posteractie van FC Groningen krijgt wereldwijd voet aan de grond. Waar een kleine club groot in kan zijn.

4) Het kost wat, maar dan heb je ook wat

Hoe verhit de woningmarkt in Stad momenteel is? Stadsblog Sikkom weet het met één voorbeeld goed te illustreren.

5) Kantoor met uitzicht

En nog een kantoor dat niet mis is. En eentje met een voordeel, want medewerkers van DUO kunnen je komend weekend vast goed bijpraten over de vorderingen die gemaakt zijn aan de zuidelijke ringweg in Stad. Want als iemand goed zicht heeft op wat daar allemaal gebeurt, zijn zij het wel.

6) Politiebezoek

Niet iedereen zit op een bezoekje van de politie te wachten, maar voor een zieke agent was dat wel anders. Hij ligt al enkele weken te herstellen in het UMCG en zijn collega's uit het Westerkwartier gaven hem vandaag in groten getale hartverwarmend steun.

7) Mestkuil met een verhaal

Aad deed z'n achternaam eer aan en zag bij graafwerkzaamheden in Loppersum hoe een mestkuil zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. Jarenlange weersinvloeden in één foto gevangen.

8) Flink doortuffen

Onlangs werd bekend dat de KNVB de Eredivisie na de coronacrisis wil hervatten met duels op zondagavond 20.00 uur. Mocht dat zo blijven en de BeNeLiga er op termijn ook inzitten, dan zullen FC Groningen-fans zich wel achter de oren krabben. Zo ben je tussen Waregem en Groningen 279 minuten onderweg. Dat worden korte nachtjes als je op maandag weer moet werken.

9) Kroosfiets

Altijd al willen hoe je fiets eruitziet als-ie een poosje op de bodem van het Noord-Willemskanaal heeft gelegen? Nou, zo dus.

10) Smakelijk bedankje

Ruim vijfhonderd medewerkers van thuiszorg- en thuishulporganisaties in Veendam ontvangen van de Lions Club Veendam een chocoladereep. Op de wikkel staat een bedankje voor hun inzet en toewijding - onder soms moeilijke omstandigheden - tijdens de coronacrisis. De eersten repen werden gisteren overhandigd aan de dames van Buurtzorg en Buurtdiensten.

Jacob Huisman overhandigt de eerste reep aan de dames van Buurtzorg en Buurtdiensten. (Foto: Lions Club Veendam)

11) Broodje ijs

Een wat? Ja, het is heus: een broodje ijs. Wij hadden er ook nooit van gehoord, maar op het Italiaanse eiland Sicilië schijnt het doodnormaal te zijn om met een brioche con gelato te ontbijten. Lunchroom Jaxon's aan de Oude kijk in 't Jatstraat in Stad heeft het culinaire fenomeen ook naar Stad gehaald. Wellicht het proberen waard tijdens een hittegolf.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Tot morgen!