Meer klanten voor Voedselbank: 'Vrijwilligers genoeg, maar wat extra dozen zou mooi zijn'

Het aantal huishoudens dat afhankelijk is van de Voedselbank Midden-Groningen, is gestegen naar 470. Eind vorig jaar waren dat er nog 390.

Deze stijging is vergelijkbaar met die bij andere voedselbanken in onze provincie, maar minder dan het gemiddelde in de rest van Nederland.

Onderzoek Armoedefonds

De Stichting Armoedefonds heeft onderzoek gedaan naar de impact van de coronacrisis op armoedebestrijding in Nederland. Daaruit blijkt dat armoedebestrijdingsorganisaties in Groningen door de coronacrisis de vraag om hulp zien stijgen met zestien procent. Landelijk is dat 22,8 procent.

Hogere werkloosheid

Volgens bestuurslid Beno Munneke van de Voedselbank Midden-Groningen komt dit doordat het aantal klanten in Groningen altijd al relatief hoog is geweest. 'Het aantal mensen dat hier werkloos thuiszit, was al hoger dan in andere delen van het land. Dus nu er een crisis is, slaat dat even harder toen in andere delen.'

Vrijwilligers

De Groningse voedselbank heeft nog geen last van een tekort aan vrijwilligers. 'Het spande er wel even om', zegt Munneke. 'Een aantal van hen behoort tot de risicogroep, dus die zeiden in het begin van de crisis: ik kom nu even niet. Maar er was bijvoorbeeld ook een jonge meid die in de horeca werkte en nu thuiszat en die zei: ik verveel me. Een aantal van die nieuwe vrijwilligers vindt het werk zo leuk dat ze blijven.'

Dozen

De Voedselbank Midden-Groningen zit wel te springen om dozen. Munneke: 'Normaal komen klanten binnen en staan er kratten in verschillende kleuren klaar. Dan mogen de cliënten zelf inpakken. Nu mogen maximaal twee klanten naar binnen. Hun voeding staat al klaar in dozen of tassen en daarmee moeten ze gelijk weer naar buiten. Een van onze vrijwilligers heeft alle kartonbedrijven in de buurt gebeld, maar we kunnen wel weer wat gebruiken.'

Blijvende toename

De voedselbank verwacht dat het aantal klanten blijft toenemen de komende tijd. 'Landelijk is gezegd: houd maar rekening met een stijging van dertig tot veertig procent. Of we dat aankunnen? We zijn ooit begonnen met dertig gezinnen; nu helpen we er 470 en dat kunnen we ook aan. Maar natuurlijk niet van vandaag op morgen. Dat moet je wel goed voorbereiden.'

Lees ook:

- Varkensboeren draaien honderden worsten voor de voedselbank

- Voedselbank Oldambt verwacht 20 procent meer klanten