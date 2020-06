Donar eerste buitenlandse avontuur voor Amerikaan Moreton

Will Moreton in actie voor het Stonehill College. (Foto: Instagram Will Moreton)

Donar is erin geslaagd om Will Moreton aan zich te binden. De 22-jarige Amerikaanse forward, die overkomt van Stonehill College in de regio Boston, zet zijn basketbalcarrière daarmee voor het eerst buiten zijn geboorteland voort. Hij is de achtste aanwinst voor Donar.

Moreton is 1.98 meter lang en werd afgelopen seizoen uitgeroepen tot speler van het jaar in de NCAA division II college van de Northeast-10 conference. De forward is tevens all-time topscorer van zijn college. Moreton is een linkshandige schutter, heeft een sterke drang naar de basket en is volgens de website van Donar een goede verdediger met snelle handen.

'Talent met grote ambities'

Donar-coach Ivan Rudež noemt Moreton een talent met grote ambities. 'Hij kan op meerdere posities uit de voeten: op de guard-positie en als wing-speler. Natuurlijk zal hij moeten wennen aan de intensiteit op hoog niveau, maar daar gaan we met hem aan werken en hem zo snel mogelijk klaarstomen voor Donar.'

Op de website van Donar laat Moreton zelf weten dat hij gemotiveerd is om naar Groningen te komen. 'Het is voor mij altijd een droom geweest om professioneel te gaan spelen en om me aan te sluiten bij een team met zo'n grote historie. Het is voor mij een eer om voor Donar te gaan spelen', vertelt de forward.

Achtste speler

Na Shane Hammink, Thomas Koenis, Leon Williams, DaVonte Lacy, Jarred Ogungbemi-Jackson, Kjeld Zuidema en Nesta Agasi is Will Moreton de achtste speler in de Donar-selectie voor komend seizoen.

