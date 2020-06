Gudde blij dat er wellicht weer publiek in het stadion mag komen

Vanaf 1 september kan er weer publiek worden toegelaten in de Euroborg, als het kabinet het advies van het Outbreak Managment Team overneemt. Wouter Gudde is blij met deze ontwikkeling.

‘Laten we vooropstellen dat ik blij ben dat we het nu alweer hebben over het spelen met publiek’, zegt de algemeen directeur van FC Groningen.

Niet zingen

Toch ziet Gudde, mochten de plannen worden overgenomen nog voldoende beren op de weg om aan alle voorwaarden te voldoen. Zo moet het publiek altijd de 1,5 meter afstand in acht houden en mag er door de supporters niet gezongen worden.

‘Voordat ik op alles heel specifiek inga, wil ik graag het hele protocol zien’, zegt Gudde. ‘Misschien gaan de ontwikkelingen ook wel zo snel dat we over drie weken weer heel ergens anders over praten. We zijn nog steeds drie maanden van het moment van spelen af.’

'Ik kan me niet voorstellen dat er niet gezongen wordt in het stadion Wouter Gudde - algemeen directeur FC Groningen

Hoeveel?

Op dit moment leven er ook voornamelijk praktische vragen bij de beleidsbepaler. ‘Ik kan me niet echt voorstellen dat er niet gezongen wordt in het stadion. Dat is moeilijk. Als je op straat een bekende ziet bijvoorbeeld, dan roep je diegene ook even. Dat zal in stadions niet anders zijn.’

Hoeveel mensen in het stadion kunnen op het moment dat er mensen naar binnen mogen met de anderhalve meter durft Gudde ook niet te zeggen. ‘Dat is nu nog te vroeg. Dat is in het ene stadion dan ook weer makkelijk dan in het andere stadion. Hier heeft de KNVB ook allemaal protocollen voor opgesteld die volgende week met ons gedeeld worden.’

Lees ook:

- Gemeente komt FC Groningen tegemoet en schort leningen een jaar op

- FC-directeur Gudde: ‘Het lijkt alsof de meeste kikkers in de kruiwagen zitten’

- Eierbal eten bij de FC: 'We mochten weer, dus direct maar doen'