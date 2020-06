Stad heeft nieuwe water-aorta: 'Een zucht van verlichting'

De nieuwe waterleiding wordt met een speciale boortechniek onder de Noorderhaven aangebracht op 15 meter diepte. Er is met een speciale machine een gat geboord vanaf het Noorderplantsoen tot aan het Lage der Aa. Over de precieze route van de boor is zo'n vijf maanden vergaderd.

'Van alles kan de buis beschadigen'

'Het is tegenwoordig ontzettend druk in de grond met kabels en andere zaken, zoals wortels van bomen en archeologische resten. Het zou zonde zijn als je het ene aanbrengt en daarmee het andere kapot maakt', zegt hoofduitvoerder Johannes Zandstra van BAM.

Binnen anderhalf uur wordt donderdagochtend 200 meter leiding onder de Noorderhaven doorgetrokken.

'Als de leiding boven komt is dat toch wel een zucht van verlichting. Alles is goed gegaan. Er zitten geen diepe krassen in de buis. Je weet het nooit met uitlopers van de Hondsrug, zwerfkeien of wat dan ook. Van alles kan de buis beschadigen', aldus Zandstra.

Roestvorming

De waterleiding vervangt een zinker uit 1882 die ligt onder de kademuren van de Noorderhaven en de Reitdiepskade. Tijdens een controle vorig jaar bleek dat er een gat in zat.

'We verloren water in de stad en hebben een duiker laten kijken. Die zag dat er door roestvorming een gat was ontstaan. Dat gat was best groot. De duiker kon zijn vuist er door heen halen', zegt Dick van der Weerd van Waterbedrijf Groningen.

Werkzaamheden bij het Lage der A (Foto: Jeroen Willems/RTV Noord)

Aorta

In de aankomende weken wordt de nieuwe waterleiding aan het huidige netwerk gekoppeld. 'Deze leiding maakt deel uit van een ring rondom de stad. Aan die ring zitten weer vertakkingen die de binnenstad in gaan en naar de wijken er omheen. Het is eigenlijk de aorta van de binnenstad van Groningen', aldus Van der Weerd.

