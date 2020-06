Gemeente wil drafbaan omdopen tot 'groenste evenementenlocatie van Nederland'

De gemeente Groningen wil de drafbaan in het Stadspark omdopen tot de groenste evenementenlocatie van Nederland. De drafsport is, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, vanaf 2021 definitief verleden tijd.

'De locatie moet zich gaan meten met het Pinkpopterrein in Landgraaf en het Zuiderpark in Den Haag', zegt wethouder Glimina Chakor (GroenLinks).

120 dagen

In het Stadspark mag op maximaal twaalf dagen per jaar een evenement worden gehouden dat veel geluid produceert. 'In totaal is de drafbaan dan 120 dagen per jaar voor evenementen beschikbaar, als je de dagen voor op- en afbouw van de evenementen ook meerekent.'

'Wat wij hier hebben is goud. Het is uniek in Nederland, dicht bij het centrum en omgeven met een paradijs van groen. Onder andere concertorganisator Mojo is ontzettend enthousiast', zegt de wethouder.

Open voor Stadjers

Als er geen evenementen zijn, moet het Stadspark meer opengesteld worden voor Stadjers, vindt het college. 'Dan kan je denken aan activiteiten die geen lawaai opleveren, zoals vliegeren of voetballen.'

Weg met diesel

Om de evenementenlocatie de groenste van Nederland te laten worden, wil de gemeente af van het gebruik van diesel tijdens evenementen. 'Een eendaags festival gebruikt zo'n 40.000 liter diesel', zegt Chakor. 'Dat kan met driekwart worden verminderd, onder andere door meer stroompunten aan te leggen.'

De gemeente trekt 900.000 euro uit voor onder andere egalisatie van het evenemententerrein. Met dat geld moet ook de bereikbaarheid voor hulpdiensten worden verbeterd en moeten betere stroom- en watervoorzieningen worden gerealiseerd. De gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen.

Einde drafsport

Ondanks een petitie die ruim 3.000 keer is ondertekend betekenen de plannen het einde voor de drafsport in het Stadspark. 'We zijn ons bewust van de lange traditie, maar we moeten ook constateren dat de publieke belangstelling voor de drafsport beperkt is', zegt wethouder Inge Jongman (ChristenUnie). Zij geeft aan dat de drafsport niet te verenigen is met de ambities van het college.

Lees ook:

- Toekomst van de drafbaan hangt af van één papiertje, maar waar is het?

- 'Drafsport en evenementen gaan niet meer samen'