Airco's niet aan te slepen door warmte: 'Ik heb het zweet op de kop staan'

'Het zijn er dit jaar echt veel', zegt franchisenemer Mario Oldenburger van Warmteservice Veendam, terwijl er pal naast hem een volle pallet met airco's in de vrachtwagen wordt geladen.

Het lijkt erop dat we niet genoeg hebben ingeslagen Mario Oldenburger - franchiser

De groothandel is onderdeel van een landelijke keten, met een hoofdkantoor in Amsterdam. Voordat het seizoen begint, wordt samen met leveranciers bekeken hoeveel voorraad er moet worden aangelegd.

'Lange levertijden'

Klanten van het bedrijf zijn vooral zzp'ers en installatiebedrijven. 'We moeten nu erg veel nee verkopen en hebben lange levertijden. Ieder jaar is het weer een gok met wat je inkoopt, want dat baseer je op het voorgaande jaar. Nu lijkt het erop dat we niet genoeg hebben ingeslagen.'

Het bedrijf ziet nadrukkelijk een trend, vanwege het massale thuiswerken door corona. 'De vraag is nu nog groter dan voorgaande jaren, toen het ook langere tijd warm was', zegt Oldenburger. 'Om een voorbeeld te geven hoe snel het gaat: vorige week had ik een pallet met veertien mobiele airco's, daar staan er nu nog twee van. En die raak ik echt wel kwijt.'

We moeten nu vaker uitwijken naar andere merken Eltjo van Marum - directeur installatiebedrijf

A-merken uitverkocht

Door de stormloop op verkoelingsproducten kunnen installateurs niet meer aan hun 'vertrouwde' merken komen. 'We krijgen zo'n vijftien aanvragen per week. daar kunnen wij niet tegen leveren', vertelt Eltjo van Marum van het gelijknamige installatiebedrijf in Stad.

'Daardoor moeten we nu uitwijken naar andere merken. Normaal kiezen wij altijd voor Mitsubishi, maar dat kan nu niet. De kwaliteit is dan niet per se slechter, maar daar moet je dan wel scherper op zijn.'

Een airconditioner aan de gevel van een woning (Foto: ANP)

Airco en het coronavirus

Installateurs van airconditioners worden dit jaar ook overspoeld met vragen over het coronavirus. Klanten willen met name weten of het aanzetten van de airco zorgt voor een snellere verspreiding van het virus.

'Wij zijn geen microbioloog', zegt Van Marum. 'Maar ik moet daar dan toch op reageren. Dan zeg ik dat het geen kwaad kan, tenzij er een besmet persoon in de ruimte zit, denk ik. De lucht wordt natuurlijk wel rondgepompt.'

Het RIVM laat in een reactie weten dat het op dit moment niet is aangetoond dat door ventilatiesystemen het coronavirus sneller verspreid wordt.

Kanttekening is wel dat hier nog geen uitgebreide onderzoeken naar zijn gedaan. 'De signalen hebben wij in ieder geval nog niet gekregen', zegt een woordvoerder van een RIVM.

Mobiele airco populairst

De behoefte aan verkoeling lijkt het in ieder geval te winnen van de corona-angst. Maar voor welk product kiezen mensen nu het meest?

'Een mobiele airco', vertelt monteur en installateur Gerard Mars. De Marumer komt net terug van een installatieklus en heeft 'het zweet op de kop' staan. 'Die mobiele dingetjes kun je overal heel makkelijk neerzetten, dan hoef je ook geen afzuiging te installeren.'

Aircomonteur en -installateur Gerard Mars uit Marum (Foto: Eigen Foto)

Mars installeert op dit moment voornamelijk airconditioners in slaapkamers en werkkamers. 'Dat zal ook wel door dat thuiswerken komen. Maar ik kan de vraag nog wel goed aan hoor. Ik word nog niet geleefd. Klanten moeten nu gewoon wat meer geduld hebben.'

Werk jij op dit moment thuis vanwege het coronavirus? Voor een artikel zoeken we mensen die willen vertellen hoe ze dat beleven op deze warme dagen. Mailen mag naar sbandstra@rtvnoord.nl.

Lees ook:

- Lopend Vuur: Niet zeuren over de warmte, het is gewoon zomer

- Hoe groot is het probleem van hittestress? 'Binnensteden steeds minder groen, meer grijs'