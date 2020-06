Eerste raad in Oosterpoort: 'Democratie is maanden op slot geweest'

Op het podium van de Oosterpoort zitten burgemeester en wethouders, op de tribune de raadsleden.

De Oosterpoort is nu het toneel van de raadsvergaderingen (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

GroenLinks links, PVV rechts

Vanuit de achterkant van de zaal gezien zit GroenLinks links, en de PVV aan de rechterkant van de zaal. Of daarover is nagedacht, vraagt Loopstra zich af. 'Ik denk het niet', lacht hij. 'Er is niet gekeken naar links en rechts.'

Waar wel over is nagedacht is de anderhalve meter afstand tussen de artiesten die woensdagmiddag de politieke degens kruisen over onder andere de financiële situatie van de gemeente. Er is net genoeg ruimte: behalve politici en journalisten is er slechts voor elf andere geïnteresseerden plek op het balkon van de zaal.

'Digitaal vergaderen is geen democratie'

'Wat mij betreft hadden we al eerder op locatie kunnen vergaderen. Als je digitaal vergadert is het niks, dat is geen democratie', zegt Loopstra. 'Je moet elkaar kunnen aankijken, het debat met elkaar kunnen voeren en samen tot iets komen.'

Elke partij heeft zijn eigen plek op voldoende afstand (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

'Je kan ook niet inschatten wat mensen precies bedoelen', vindt Loopstra. 'Bovendien wordt er momenteel veel door het college besloten waar wij helemaal geen vat op hadden. Het is dus goed dat we terug zijn in de arena hier.'

The show must go on

Net als bij een concert in de Oosterpoort, lijkt er tijdens de eerste vergadering ook een echte uitsmijter aan te komen. Eén van de vele moties die woensdagmiddag worden ingediend heeft namelijk als titel 'The show must go on.' Veel toepasselijker wordt het niet.

