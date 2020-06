Coalitiepartijen provincie willen coronagelden ieder op eigen manier besteden

Ondanks de oproep van SP-voorman Jan Hein Mastenbroek om de aanpak van de coronacrisis niet politiek te maken, hebben de zes coalitiefracties ieder hun eigen idee hoe de provincie gestut en gesteund kan worden.

Van vergroening tot begeleiding

Zo wil GroenLinks als grootste partij, gesteund door D66, inzetten op vergroening en een circulaire economie. Fractieleider Hendri Meendering pleit voor ingrepen ten behoeve van de kleine, lokale ondernemer, die bijdraagt aan een circulaire economie.

Nieuwbakken PvdA-fractievoorzitter Pascal Roemers wil inzetten op het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. ‘Het verlies van een baan doet wat met de mensen die op straat komen te staan’, meent hij. Roemers spreekt in zijn bijdrage over het investeren in participatiebanen.

Baanbehoud

CDA-fractieleider Robert de Wit meent dat er ingezet moet worden op baanbehoud voor jongeren en laagopgeleiden, die volgens hem het slachtoffer zijn van de coronacrisis en de maatregelen die bedrijven gedwongen zijn te nemen.

‘Zij verliezen hun baan en dat kan zorgen voor verder oplopende krimp en werkloosheidscijfers. Er moet ruimte komen voor omscholingsgelden, investeringen in de maakindustrie en extra financiën voor gemeenten. Ook moet er aandacht komen voor het verenigingsleven.’

Culturele en toeristische sector

Dat laatste is D66’er Geert Kamminga met hem eens. Maar de democraten willen investeringen in de culturele sector. ‘Voor deze sector zijn de inkomsten straks structureel lager. Hoe gaat gedeputeerde staten er bijvoorbeeld voor zorgen dat belangrijke instellingen als Eurosonic Noorderslag kunnen blijven bestaan?’

VVD-fractieleider Erik Jan Bennema pleit voor investeringen in de toeristische sector en wil deze sector laten groeien.

Onduidelijk

Voor oppositiepartij Groninger Belang is het met al deze meningen des te onduidelijker. ‘De coalitiepartijen GroenLinks en PvdA vertellen ieder totaal andere verhalen om 11,5 miljoen euro te investeren’, zegt Statenlid Hans Haze. ‘GroenLinks wil inzetten op brede welvaart, lokale ondernemers en circulaire economie, terwijl de PvdA het heeft over de retail.’

Haze vreest met al deze meningen dat er geen eensluidend plan volgt. ‘Waar ik bang voor ben, is dat het allemaal niet meer samenhangt. We komen met dit plan, we hebben de Regio Deal in Oost-Groningen. Het is een totale versplintering van zaken, waarin de ‘big picture’ ontbreekt.’