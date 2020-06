Omwonenden kartonfabriek Sappemeer worden gek van hoge toon

De auto van Hans Noordhuis voor de in- en uitgang van Eska in Sappemeer (Foto: Hans Noordhuis)

Hans Noordhuis is een van de bewoners die last heeft van het geluid. Het zette hem dit weekend aan tot een wanhoopsdaad waar hij inmiddels alweer spijt van heeft. 'De stoppen sloegen bij mij door. Ik werd helemaal gek van weer dat hoge geluid en wilde een soort van statement maken. Ik heb mijn auto voor de in- en uitgang van de fabriek gezet als protest', vertelt Noordhuis.

De actie loopt met een sisser af. Noordhuis vertrekt en het bedrijf belooft dat hij nog dezelfde dag wordt teruggebeld voor een gesprek, maar dat gebeurt niet. Noordhuis had dat al verwacht. 'We klagen al een hele tijd, maar niemand doet iets.'

Hoofdpijn

Het geluid waar het om gaat is volgens Noordhuis 24 uur per dag aanwezig. De bewoners van de Noorderstraat hebben er het meeste last van als de wind uit het zuiden komt. 'Ik heb gevoelige oren en krijg er hoofdpijn van. Ik weet niet hoeveel paracetamol ik de laatste maanden wel niet geslikt heb', aldus Noordhuis.

Corona

Noordhuis is docent en werkt door de coronamaatregelen grotendeels van uit huis. Hij wordt daardoor nog vaker met het geluid geconfronteerd dan normaal. 'Ik probeer in mijn vrije tijd het huis zoveel mogelijk te ontvluchten. En 's nachts slaap ik met oordopjes in en de ramen dicht, ook al is het 26 graden', zegt Noordhuis.

Andere slaapkamer

Buurman Nico de Meester is ook helemaal klaar met de hoge piep. In de tuin werken doet hij tegenwoordig met tegenzin en zijn slaapkamer heeft hij, net als andere buren, verhuisd naar een ander deel van het huis. 'Ik heb een jaar geleden namens vier huishoudens het contact opgestart met Eska, de gemeente Midden-Groningen en de Omgevingsdienst Groningen. Er zijn ook wel metingen gedaan, maar er verandert niks', zegt De Meester.

'Proberen uit procedures te blijven'

Een woordvoerder van de gemeente Midden-Groningen zegt dat vergunning van Eska valt onder het bewind van de provincie Groningen. Toch bemoeit de gemeente zich sinds augustus van vorig jaar met de zaak. 'Een ambtenaar van ons heeft metingen verricht en daaruit blijkt dat er inderdaad een probleem is. Waarschijnlijk is het iets met de uitlaten van het ventilatiesysteem, maar door de grote omvang van de fabriek is dat moeilijk te zeggen', zegt de woordvoerder. 'We zoeken naar een pragmatische oplossing en proberen zo uit procedures te blijven', aldus de woordvoerder.'

Tijdelijke demper

Eska zegt de klachten te kennen en belooft beterschap. Aan het eind van deze week zal een tijdelijke demper worden geplaatst op het ventilatiesysteem. 'Deze zal niet de geluidsdemping hebben zoals een op maat gemaakte, maar zorgt hopelijk voor voldoende verlichting totdat de definitieve demper is geïnstalleerd', schrijft het bedrijf aan De Meester.

Déjà vu

De Meester is blij dat Eska eindelijk actie onderneemt maar bij de mail heeft hij wel een hoog déjà vu gehalte. 'Dit hebben ze precies een jaar geleden ook beloofd maar toen kwam het geluid gewoon terug. Maandenlang worden wij al van het kastje naar de muur gestuurd. Daar zouden ze echt wat aan moeten doen', zegt De Meester. 'Ik ben wel enigszins gerustgesteld dat de toezichthouder van de omgevingsdienst mij vandaag heeft gebeld. Er lijkt eindelijk wat beweging te komen.'