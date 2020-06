Provincie is komende jaren miljoenen extra kwijt voor aanpak stikstof

De provincie Groningen is tot 2023 ruim 3,3 miljoen euro extra kwijt voor de aanpak van het stikstofprobleem. Van van bedrag is er 1,2 miljoen euro begroot voor de inhuur van extern personeel.

De provincie schrijft in de Kadernota dat door de uitspraak van de Raad van State in mei vorig jaar, er een nieuwe situatie is ontstaan die niet is voorzien en niet meegenomen is in de begroting voor het jaar 2020.

Volgens gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) is een deel van het geld bedoeld voor het inhuren van extern personeel.

Juridisch houdbaar

'We hebben hoogopgeleide mensen nodig die ons helpen bij de vergunningverlening', zegt hij. Volgens Staghouwer moet de specialistische kennis worden ingehuurd om nieuwe vergunningen richting boeren en bedrijven dusdanig dicht te timmeren, zodat organisaties die de vergunningverlening willen bestrijden, bakzeil halen voor de rechter. 'We willen juridisch houdbare vergunningen verstrekken.'

Staghouwer vreest daarbij voor de organisatie Mobilisation for Environment, de club van actievoerder Johan Vollenbroek.

Verduurzamen

Naast de inhuur van personeel is het geld de komende jaren bedoeld voor het ondersteunen van projecten in de agrarische sector. Het gaat dan om projecten die de sector verduurzamen. 'Verder kan het geld besteed worden aan het verplaatsen van boerenbedrijven', stelt Staghouwer.

De provincie houdt er in de kadernota rekening mee dat de 3,3 miljoen euro voor de aanpak van het stikstofprobleem niet genoeg is. Naast de provinciale bestedingen kondigde het kabinet in april van dit jaar aan de komende tien jaar ruim 5 miljard euro te willen uitgeven aan de stikstofaanpak.

Lees ook:

- Stikstofadvies Remkes: LTO Noord bezorgd, Groningen Seaports afwachtend

- Agrarisch Jongeren Kontakt vreest voor toekomst jonge boeren

- Melkveehouders Westerkwartier testen met veevoer tegen stikstofuitstoot