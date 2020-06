Dit mag per 1 juli weer, zij het op gepaste corona-afstand

Premier Mark Rutte heeft nieuwe versoepelingen aangekondigd. 'We gaan met meer vrijheid de zomer in, maar met het besef dat het virus niet weg is.' Wij zetten de versoepelingen per 1 juli op een rijtje.

'We kunnen meer doen dan we eerder hadden gedacht', stelt Rutte. Enkele maanden geleden kwam de overheid met een zogenaamde routekaart met daarop onder andere een aantal versoepelingen per 1 september. De meeste versoepelingen die voor die datum stonden gepland, gaan per 1 juli al in.

Zo mogen onder andere sportscholen en sauna's weer open en mogen er evenementen worden gehouden, mits de lokale autoriteiten toestemming geven en er vaste zitplaatsen zijn. Wandelen op een festivalterrein met een biertje in de hand is er derhalve nog niet bij.

De basisregel van anderhalve meter afstand blijft in bijna alle gevallen van kracht tot er een medicijn of vaccin is.

Binnen

- Maximaal 100 personen per ruimte bij elkaar zijn met vaste zitplaatsen.

- Geen maximum aantal personen als er vaste zitplaatsen zijn, er gereserveerd is en er een gezondheidscheck is gedaan.

- Geen maximum aantal bezoekers in bijvoorbeeld winkels, musea en bibliotheken.

Buiten

- Maximaal 250 personen

- Vaste zitplaatsen in de horeca.

- Geen maximum aantal personen als er vaste zitplaatsen zijn, er gereserveerd is en er een gezondheidscheck is gedaan.

- Geen maximum aantal bezoekers in bijvoorbeeld dierentuinen en pretparken.

Vervoer

- Alle zitplaatsen in het ov zijn beschikbaar. Het dragen van een mondkapje blijft verplicht.

- Taxi's, personenbusjes en touringcars mogen rijden als er gereserveerd is en een gezondheidscheck is gedaan. Ook hier is een mondkapje verplicht.

- Met meerdere mensen in de auto mag. Een mondkapje wordt geadviseerd als de inzittenden niet tot hetzelfde huishouden behoren.

- Bij alle andere vervoer geldt: anderhalve meter afstand.

Jeugd

- Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen anderhalve meter afstand te houden.

- Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden. De anderhalve meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht.

- Mbo's, hbo's en universiteiten mogen weer fysiek onderwijs geven. Wel geldt de anderhalve meter afstand tot elkaar.

Binnen anderhalve meter

- De regel van anderhalve meter afstand geldt niet voor contactberoepen, zoals kappers en masseurs. Vanaf 1 juli mogen ook sekswerkers weer aan het werk.

- Contactsporten mogen weer, ook in wedstrijdverband.

- Acteurs en dansers mogen binnen anderhalve meter van elkaar werken.

- Contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders is toegestaan.

- Zingen in bijvoorbeeld een voetbalstadion of in de kerk mag niet als dit in groepsverband gebeurt.

- Zangkoren en zangensembles mogen weer repeteren en optreden onder nog te bepalen voorwaarden.

