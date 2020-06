Uit de bijstand dankzij de basisbaan: 'Ik wil mensen helpen die thuiszitten'

Hans Stam heeft van zijn hobby zijn werk gemaakt. Sinds maart is hij manusje van alles bij voetbalvereniging Potetos. Hij ruimt afval op, vult de koelkast, draait kantinediensten en doet allerlei klusjes. ‘En dan ben ik ook nog jeugdwerker, psychiater en psycholoog erbij’, grapt hij.

Hiervoor had hij een participatiebaan in combinatie met een uitkering. Nu is dat niet meer zo: hij is samen met negen anderen met een basisbaan in dienst van werkvoorzieningschap Iederz.

Negen werknemers in de buurt

Alleen op papier: in de praktijk staan de negen werknemers tot beschikking van hun buurt. Als er wat moet gebeuren, kunnen zij een handje helpen.

Dit plan duurt vier jaar en kost zeven ton. In totaal gaan 50 mensen gebruik maken van deze manier van werken. Het is de bedoeling dat de mensen na dit experiment in dienst komen van het wijkbedrijf.

Juli nieuwe groepen

Abdel Salmi werkt sinds maart bij het Groenhuis en de Gereedschapskist in de Korrewegwijk. ‘Er zijn zoveel mensen die alleen thuiszitten, die wil ik graag helpen. Daar ligt mijn hart.’

In juli starten nieuwe groepen in verschillende stadswijken met hun baan. De Wijert en Selwerd zijn al begonnen, Beijum en Vinkhuizen volgen nog.