Op de valreep toch nog wat lessen op de Hanzehogeschool: 'Hier doen we het voor'

Op de valreep van het studiejaar is er weer wat leven in de gebouwen van de Hanzehogeschool in Groningen. Een deel van de studenten die praktijklessen moeten doen zijn er weer welkom.

'Ik vind het fantastisch. Ik moet eerlijk zeggen: toen ik voor de eerste dag hierheen ging zat ik bijna met tranen in de ogen.' Aan het woord is docent Patrick Uiterweerd van de Hanzehogeschool in Groningen. Na maanden van afstandsonderwijs kan hij deze laatste weken van het studiejaar toch nog wat fysieke lessen geven.

Vertraging voorkomen

Uiterweerd begeleidt derdejaars studenten chemie bij een practicum. Van de 225 studenten aan de opleiding mogen nog geen twintig de gebouwen van de Hanzehogeschool in voor wat praktijkles. 'We doen het momenteel alleen voor het derde jaar. De reden is dat zij volgend jaar op stage kunnen en zo hopen we de vertraging te beperken.'

Toch zullen alle studenten de gevolgen wel voelen. Docent Jan Wever: 'Wat ze gemist hebben, moet ergens weer terugkomen.' Hoe, dat is nog de vraag. 'Misschien door practica te combineren. Of bijvoorbeeld een bepaalde vaardigheid die je gedurende de opleiding vijf keer moet laten zien; misschien kunnen we zeggen dat vier keer ook genoeg is. Maar dat is allemaal in de toekomst kijken.'

Zorgen gemaakt

Studente Larissa van der Land is zo'n student. Ze was er niet gerust op de afgelopen maanden. 'Omdat dit toch wel een must is om op stage te mogen.' Het afstandsonderwijs is -met een opleiding als de hare- eigenlijk niet veel waard. 'Online lessen volgen en dat zo goed mogelijk bijhouden en wachten tot de maatregelen versoepeld waren. Heel veel ervoor doen was bijna niet mogelijk omdat het een praktische opleiding is.' Bernedette Papeleur herkent dat. 'Practicum online kan gewoon niet. En hiervoor doen we het eigenlijk natuurlijk.'

Afstand houden

In het laboratorium draaien de lessen met maximaal de helft van het normale aantal studenten om onderling afstand te kunnen bewaren. In de praktijk gaat dat niet altijd goed. Docent Uiterweerd: 'Studenten gaan elkaar bevragen: hoe pak jij dit aan, welke resultaten heb jij hier gezien. En hetzelfde voor mij: als ik feedback geef vergeet je het af en toe wel eens.'

Komend studiejaar

Zowel docenten als studenten zitten niet te wachten op afstandsonderwijs na de zomer. Maar hopen op een normale wereld durven ze ook nog niet echt. Uiterweerd: 'Ik vind het lastig. Ik denk dat het ook afwachten is waar het RIVM mee komt. We hebben wel besloten om in eerste instantie de theoriecolleges nog op afstand te doen. Dat vind ik jammer maar wel begrijpelijk.'

De derdejaars studenten hebben in elk geval voor de eerste maanden een leuk vooruitzicht: omdat ze het practicum nu toch nog kunnen doen, kunnen ze gewoon lekker op stage. 'Gewoon een hele andere sfeer ook en constant op het lab!'