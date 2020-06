Evenementen mogen weer: 'Misschien is de kermis op 28 augustus nog mogelijk'

Evenementen-organisator Erwin Balkema (Bano) is positief gestemd, want met inachtneming van de 1,5 meter zijn veel evenementen per 1 juli al weer mogelijk. Ook kermisexploitant Martin Speelman ziet licht aan het einde van de tunnel.

'We moeten inhoudelijk nog wel even goed kijken wat er daadwerkelijk mogelijk is', zegt hij, 'maar als ik één op één aanneem wat premier Rutte zojuist heeft gezegd, en als dat klopt, dan zou zelfs de kermis op 28 augustus in Stad nog mogelijk zijn.'

'1,5 meter is overal moeilijk'

Of Speelman in zijn branche uit de voeten kan met de 1,5 meterregel? Dat zal moeilijk worden, beaamt hij.

Je moet vooral een beetje vertrouwen hebben in hoe de mensen hier mee omgaan Martin Speelman - Kermisexploitant

'Maar laten we eerlijk zijn: ik denk dat het toepassen van die regel overal moeilijk is.', denkt Speelman. 'Je moet een beetje vertrouwen hebben in hoe de mensen hier mee omgaan. Ik kan in de kassa van m'n botsautootjes wel de schoolmeester kan uithangen, maar de mensen moeten zelf hun verantwoordelijkheid nemen.'

Botsen gebeurt binnen 1,5 meter

Hoe hij als botsauto-exploitant met de 1,5 meterregel zal omgaan? 'Tja, één persoon per botsauto kan nog wel, met desnoods een plastic pop ernaast. Maar het botsen zelf gebeurd hoe dan ook binnen die anderhalve meter. Dat is nu eenmaal de aard van de attractie...'

Spuugschermen om de auto's als lapmiddel? Nee, dat ziet hij vanwege de strenge keuringseisen toch niet gebeuren.

Best positief

De woorden van Mark Rutte zorgden in ieder geval voor vrolijkheid bij Erwin Balkema. 'Ik word hier best positief van', is de eerste reactie van de evenementenorganisator. 'In bijvoorbeeld het MartiniPlaza kunnen straks al weer meer dan dan 100 mensen. Hoe we dat vervolgens gaan invullen, komt weer aan op de creativiteit van onze sector.'

Los van de 1,5 meter, zijn er voor evenementen die in de buitenlucht plaatsvinden straks geen restricties meer. Balkema verwacht dat evenementen straks vanzelf weer zullen aantrekken.

Mensen zullen weer heel veel zin hebben om naar buiten te gaan Erwin Balkema - evenementenorganisator

'Dat denk ik wel, ja. Mensen zullen weer heel veel zin hebben om naar buiten te gaan. Ik ben in ieder geval blij dat we twee maanden eerder dan de aanvankelijk 1 september weer mogen beginnen.'

Nieuw leven?

Of evenementen die inmiddels al zijn afgezegd door deze versoepeling weer nieuw leven ingeblazen kunnen worden? Dat ligt moeilijk, denkt Balkema.

'Evenementen zijn namelijk om verschillende redenen al zo vroeg afgezegd. De taptoe in Delfzijl, bijvoorbeeld. Die organisatie leeft van sponsoring door de horeca, maar die vonden niet dat ze nu bij die horeca konden aankloppen om geld. De horeca heeft het nu eenmaal moeilijk'

'Festivalseizoen is al afgelopen'

De versoepelingen zijn dan ook mooi, maar of ze bijvoorbeeld het festivalseizoen kunnen redden, is maar de vraag. 'Dat is namelijk al zo'n beetje afgelopen', weet Balkema. 'vandaar dat ik denk dat een derde steunronde een goede zaak is.'

Ook het seizoen van Speelman zit er zo goed als op. Hij heeft dit jaar nu 17 kermissen gemist, waar hij normaal gesproken heeft begroot op 25 tot 30 kermissen per jaar.

Allemaal felicitaties

De kermisexploitant is een tikje afgeleid door zijn telefoon, waar aan één stuk door appjes binnenkomen. 'Allemaal felicitaties', zegt hij.

Speelman zegt alleen wel te hopen dat gemeentes de vergunningen net zo snel weer zullen teruggegeven als ze een paar maanden geleden werden ingenomen.

