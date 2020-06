Supportersvoorman John de Jonge: 'Natuurlijk blijven de FC-fans niet stil'

'En dat is hoe dan ook positief nieuws', reageert John de Jonge, voorman van de supporters van FC Groningen. Een paar weken geleden had hij daar namelijk nog niet van durven dromen. 'Toen dachten we nog dat we misschien wel een heel seizoen niet naar het stadion konden.'

Oefenduels in augustus

De Jonge zag al meteen een extra lichtpuntje: 'Nu er vanaf 1 juli geen restricties meer gelden, zou er dus in augustus al weer publiek naar de stadions mogen, als de clubs hun oefenwedstrijden voor het nieuwe seizoen spelen.'

Klein dompertje op de feestvreugde: er mag straks niet gezongen worden in het stadion. Spreekkoren, schreeuwen en juichen mogen evenmin. 'Dan neem je maar zo'n toeter mee waar je op moet drukken, of je fluistert hoera', zei premier Rutte op de persoconferentie van dinsdagavond.

Hoe hij dat denkt te gaan handhaven? 'Als het toch gebeurt, gaat de boel weer gewoon dicht', dreigde Rutte.

Mensen gaan natuurlijk roepen en juichen bij een doelpunt. Sport is nu eenmaal emotie John de Jonge - Voorzitter suportersvereniging FC Groningen

'Wat moet dat moet', reageert De Jonge in eerste instantie, om daar al vlot aan toe te voegen dat stilte in een voetbalstadion natuurlijk niet te handhaven is. 'Nee, ik denk niet dat de FC-supporters zich hier aan zullen houden. Mensen gaan natuurlijk roepen en juichen bij een doelpunt. Sport is nu eenmaal emotie.'

Jeugd bij elkaar in een vak

Een kleine rekensom leert De Jonge dat er straks zo'n 7000 mensen - een derde van de capaciteit - een thuiswedstrijd van de FC kunnen bekijken. Hoewel... Voor mensen onder de achttien gelden helemaal geen restricties. 'Misschien zou je die bij elkaar in één vak kunnen zetten', denkt hij hardop.

Niettemin vergen de nieuwe versoepelingen nog wel enig creatief denkwerk. 'Want ook met maar 7000 man zit je nog met de omloop die niet overal even breed is, met controles, met fouilleren, met wc-bezoek... Daar moet de komende 2,5 maanden nog goed over worden nagedacht.'

