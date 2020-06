Oud-wethouder De Haan krijgt lintje bij zijn afscheid

In de raadszaal van het gemeentehuis in Zuidhorn werd De Haan benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

De Haan was 26 jaar politiek en bestuurlijk actief. Van 1994 tot 2010 was hij raadslid in de voormalige gemeente Grootegast, eerst voor het GPV en later voor de ChristenUnie. In 2010 werd hij daar wethouder. Dat bleef hij tot het ontstaan van de gemeente Westerkwartier op 31 december 2018.

Daarna werd hij weer raadslid. De Haan combineerde een groot deel van zijn politieke carrière met het runnen van zijn melkveehouderij.

Richten op herstel

Enkele maanden geleden werd bij hem een ernstige ziekte vastgesteld. Dat noopte hem ertoe zijn raadswerk te onderbreken om zich volledig te richten op zijn herstel. Onlangs besloot de oud-wethouder definitief te stoppen.

Het werd een bijzondere gebeurtenis in de raadszaal, want de collega-raadsleden volgden de plechtigheid via een beeldverbinding. Door de coronamaatregelen vergadert de raad van Westerkwartier nog steeds vanuit huis. Wel aanwezig waren de kinderen en kleinkinderen en de voltallige fractie.

Dankwoord van de burgemeester

Burgemeester Ard van der Tuuk dankte De Haan voor zijn jarenlange inzet voor de inwoners van de gemeenten Grootegast en later Westerkwartier. Ook dankte Van der Tuuk, Wies de Haan, de echtgenote van De Haan.

In zijn afscheidstoespraak dankte De Haan zijn mede-raadsleden voor de jarenlange samenwerking. Hij vertelde dat het naar omstandigheden goed met hem gaat en dat de onderzoeken behoorlijk positief zijn. ‘Ik heb goede moed en hoop nog een flink aantal jaren te kunnen genieten van het leven.’