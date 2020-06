Nachtburgemeester baalt van alcoholboete: 'Je haalt de ziel uit het Noorderplantsoen'

Nachtburgemeester Merlijn Poolman baalt ervan dat je straks een boete van 95 euro kan krijgen als je in het Noorderplantsoen alcohol drinkt. Hij staat daarbij lijnrecht tegenover de 'echte' burgemeester van Groningen, die vanaf 1 juli geen alcohol meer in het Noorderplantsoen duldt.

Officieel is het nu al verboden om een biertje of wijntje in het Noorderplantsoen te drinken. De gemeente gedoogt het, maar daar komt komende maand verandering in.

Overlast tegengaan

Mensen die vanaf 1 juli in het Noorderplantsoen een drankje drinken krijgen eerst een waarschuwing. Later krijgen ze eventueel ook een boete. Burgemeester Schuiling wil dat, omdat sommige groepen die in het plantsoen samenkomen overlast veroorzaken.

Student op acht vierkante meter

Nachtburgemeester Poolman wijst erop dat sommige studenten op acht vierkante meter wonen, en geen andere plek hebben om buiten een biertje te drinken. 'Het Noorderplantsoen was een zone waar het gewoon cool was om een biertje te drinken. Nu verdwijnt er een stukje sfeer uit de stad.'

'Het lijkt me prima dat er gehandhaafd wordt als mensen overlast veroorzaken', vervolgt Poolman. 'Maar het Noorderplantsoen moet een veilige plek zijn om om drie uur 's middags een biertje te drinken. De ziel van het Noorderplantsoen gaat nu weg, nu zit je altijd met het idee dat je een boete kan krijgen.'

Niet de enige

De nachtburgemeester is niet de enige die tegen de 95 euro ageert. Op Facebook is inmiddels een event aangemaakt waarin wordt opgeroepen om op 30 juni een kratje bier mee te nemen naar het plantsoen en 'lekker te gaan zuipen'. Ruim vierhonderd mensen hebben aangegeven aanwezig te zijn, een kleine tweeduizend zijn geïnteresseerd.

Draagvlak

Poolman baalt er verder van dat hij nog geen kennismakingsgesprek heeft gehad met Schuiling. 'Al in de eerste week heb ik zijn secretariaat gevraagd om een gesprek, maar tot op heden is dat er niet van gekomen.'

'De burgemeester doet op deze manier niet zijn best om draagvlak te krijgen in de bruisende stad Groningen. Zijn voorganger Peter den Oudsten was juist heel pro-actief daarin. Dit moet een wake-up call voor Schuiling zijn.'

De nachtburgemeester wil de burgemeester dan ook uitnodigen om in gesprek te gaan. 'Laat de situatie in het plantsoen zoals het was, en pak de motherfuckers aan. Ik ben ervoor om de losheid te behouden, dat is gewoon Groningen.'

