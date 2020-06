FB Oranjewoud denkt na over overname Eelde-aandelen gemeente Assen

Of de kersverse aandeelhouder van Groningen Airport Eelde, het Friese FB Oranjewoud, ook belangstelling heeft voor de aandelen van de gemeente Assen in luchthaven? Statenlid Hendrikus Loof van de PvdA wilde dat weten. 'We gaan het op 2 juli tijdens een bestuursvergadering bespreken', zo antwoordde Jorrit Volkers van FB.

Volkers was telefonisch te gast in een online bijpraatsessie van Provinciale Staten van Drenthe over de luchthaven, zo tekent RTV Drenthe op. Sinds kort is FB eigenaar van 26 procent van de aandelen in Groningen Airport Eelde. Die aandelen hebben ze voor een euro gekocht van de gemeente Groningen. Verschillende partijen hadden naar aanleiding van berichtgeving van de Noordelijke regionale omroepen over de onbekende rol van FB Oranjewoud in de luchthaven vragen gesteld.

Een pot met miljoenen

FB Oranjewoud is een Friese stichting met in de beurs zo'n 120 miljoen euro. geld afkomstig uit de verkoop van de Friesland Bank een aantal jaren geleden. Het geld is bedoeld om de Friese economie en cultuur aan te jagen. Maar buiten de provinciegrens is FB Oranjewoud inmiddels ook actief.

We zien mogelijkheden in het naar Eelde halen van toeristen uit het buitenland Jorrit Volkers - FB Oranjewoud

'Wat we zien is dat de luchthaven een belangrijke factor is in de regio. We zien een heleboel mogelijkheden. We zien bijvoorbeeld mogelijkheden in het naar Eelde halen van toeristen uit het buitenland. Dit zogenaamde inbound verkeer willen we koppelen aan toeristisch Noord Nederland. Het Noorden heeft geweldige toeristische mogelijkheden. Denk aan de Waddeneilanden, de bossen. We denken aan de regio Londen en de regio Ruhrgebied in Duitsland. Veel mensen en makkelijk te bereiken via Groningen Airport Eelde. Dat moet meer passagiers opleveren' Zo is één van de plannen van FB Oranjewoud.

Er is meer

Dit idee om toeristen vanuit het buitenland naar het Noorden te halen is overigens niet nieuw. De reisbranche onder leiding van de Groningse ondernemer Haskia Kramer opperde dit idee al vaker. Maar tot op heden is er weinig energie in gestoken.

Volgens Volkers is er meer. 'Eelde kan een uitwijkmogelijkheid zijn voor Defensie. De drones van het Nederlandse leger komen op de vliegbasis in Leeuwarden. Dat zou een mooie combinatie kunnen zijn met alle mogelijkheden die we met drones hebben op Eelde. Daarmee zou je een stukje nieuwe industrie kunnen ontwikkelen. En dan is er nog het elektrisch vliegen. Het zou geweldig zijn als we op Eelde koploper daarin kunnen zijn. Het is nieuwe techniek.'

Meer bedrijvigheid rondom de luchthaven is een speerpunt van FB Oranjewoud. Al die activiteiten bij elkaar moeten de luchthaven volgens de Friese aandeelhouder een betere economische basis geven.

Niet nieuws

Fractievoorzitter Thea Potharst van de Partij voor de Dieren concludeerde dat al de plannen die Volkers noemde niet nieuw zijn. Harm Post maakte bijvoorbeeld eerder in opdracht van de aandeelhouders van de luchthaven een rapport met plannen voor de ontwikkeling van de luchthaven. 'Wij willen ons inzetten voor de realisatie van de plannen', zo hield Volkers Thea Potharst en de rest van de politiek voor.

