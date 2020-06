Trekkerclub Westerwolde trommelt boeren op: 'We willen iets positiefs uitstralen'

Marc Gerards, een van de initiatiefnemers, had weinig werk nodig om de boeren op te trommelen. Een paar appjes in de appgroep, en de boeren komen vanuit heel Oost-Groningen naar Vlagtwedde. En of het nog niet genoeg is, helpen de Duitse collega's met liefde mee.

'We zijn er nog'

Het is allemaal bedoeld om de wereld te laten zien: de boer bestaat ook nog. Tijdens de coronacrisis gaat het over de slachtoffers, de gevolgen voor allerlei sectoren, maar niet over de boer. 'Terwijl op de achtergrond de stikstofwet wel doorgaat', vertelt een passerende boer terloops.

Wij denken dat onze problemen heftiger gaan worden Luit Veenhuizen - melkveehouder

Luit Veenhuizen, melkveehouder uit Musselkanaal, vertelt dat de boeren iets positiefs willen uitstralen. 'De coronamaatregelen worden wat versoepeld: er mag iets meer, en wij dachten dat dit een mooie manier was om te laten zien dat we als boeren nog saamhorig met elkaar zijn', zegt hij. 'We hebben nog steeds dezelfde problemen. Sterker nog, wij denken dat die nog heftiger worden.'

De trekkers staan zo geparkeerd dat je vanuit de lucht de tekst 'All4One' kunt zien. Volgens Veenhuizen laat dit het doel van de actie zien: de boeren moeten het samen doen, om zo een sterkere stem te hebben in de onderhandelingen met de overheid om de stikstofregels.

Het is dat ik moest melken, anders had ik ook de trekker meegenomen Anne Romme - dochter melkveehouder

Aan publieke belangstelling geen gebrek. Boerendochter Marjolein Tichelaar uit Meeden wil ook haar steun betuigen aan de boer. 'Door corona is het eigenlijk stil komen te liggen. Op deze wijze willen we laten zien: denk aan ons, zodat we niet vergeten worden.'

Anne Romme, dochter van een melkveehouder uit Meeden, ziet ook het belang van de actie. 'Wij zijn met twee trekkers naar deze actie gekomen. Het is dat ik moest melken, anders had ik ook de trekker meegenomen. Het is een hele leuke actie om de burgers erbij te betrekken. De sfeer is gezellig, vandaar dat ik hier ook ben.'

Lees ook:

- Provincie is komende jaren miljoenen extra kwijt voor aanpak stikstof