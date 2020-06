Lopend Vuur: De versoepeling van de coronamaatregelen gaat te snel

Rutte kondigde gisteravond een verdere versoepeling aan van de coronamaatregelen.

Basis van alle maatregelen is de afstand van 1,5 meter. Als die kan worden gehandhaafd is er veel mogelijk.

Hoe kijk jij naar deze nieuwe ontwikkelingen? Is het een logische stap of gaat het te snel? Net over de grens in Duitsland is bijvoorbeeld net weer een uitbraak van corona.

Ons Lopend Vuur:

Niet zeuren over de warmte, het is gewoon zomer

Dat was ons Lopend Vuur van gisteren. Van de 5.584 stemmers is 87.50 procent het hier mee eens.