Maximaal 100 aanwezigen bij uitvaart, maar 'sommige gebouwen laten het niet toe'

Dat zegt Klaas Kroezen, regiomanager Noord-Nederland van uitvaartverzorger DELA.

‘Niet alle gebouwen zijn hiervoor gebouwd. Dat is niet alleen bij ons in de uitvaartbranche het geval, maar ook in andere sectoren. De gebouwen zijn soms klein, dus dan kun je niet altijd de 1,5 meter afstand bewaren.'

Waardig afscheid

Premier Rutte kondigde woensdagavond een pakket aan versoepelingen aan, waaronder de verruiming voor uitvaarten. Het maximaal aantal toegestane bezoekers verschuift van 30 naar 100.

In de emotie is een beslissing nemen toch lastig Klaas Kroeze - regiomanager DELA

‘Daar krijgen wij wel energie van', zegt Kroezen. 'We merken dat we het de afgelopen tijd goed hebben kunnen regelen en dat we een waardig afscheid hebben kunnen geven, maar voor nabestaanden is dit heel belangrijk tijdens een uitvaart.’

Afstemmen

In het begin was het ook voor sommige uitvaartbegeleiders lastig, vertelt Kroezen. 'Het was een kwestie van veel afstemmen. En in de emotie is het voor nabestaanden soms lastig om beslissingen te moeten nemen.'

Toch merkt Kroezen ook dat er veel begrip was voor het limiet aan het toegestane aantal aanwezigen.

Livestream

Ook wist de uitvaartbranche zich volgens de regiomanager snel aan te passen. 'De livestream was een hele mooie uitkomst. Dat gebeurde door heel het land. Dat neemt natuurlijk niet weg dat je niet kon napraten, want de koffiekamer was dicht.'

