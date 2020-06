Teleurstelling en rompslomp voor Groninger theaters na verruiming coronamaatregelen

'Er is geen boosheid, maar we zijn wel teleurgesteld.' Met die woorden reageert directeur Leo Hegge van theater De Klinker in Winschoten op de versoepelingen die premier Mark Rutte woensdagavond bekendmaakte.

Hegge zit namens de noordelijke theaters in het landelijke coronacrisisteam van schouwburgen.

Geen volle zaal

Het kabinet maakte woensdagavond bekend dat de theaters weer meer bezoekers mogen ontvangen. Niet de geplande honderd, maar een aantal dat binnen de anderhalvemeter-regel past. Dat is meer dan in eerste instantie, maar een vol theater zit er dus niet in.

'Ik merkte dat er in ons theatercrisisteam best wel teleurstelling was. Je denkt dan al gauw aan de vliegtuigen, waarin wel 500 mensen mogen zitten', vertelt Hegge.

Grote shows gecanceld

De verruiming naar de anderhalvemeter-regel bezorgt de theaters een enorme verandering van organisatie en invulling van de programmering. Voor De Klinker betekent dat bijvoorbeeld dat er in plaats van dik zeshonderd mensen in de grote zaal straks 163 mogen plaatsnemen. Voor theater vanBerensteyn in Veendam is dat 75 in plaats van tweehonderd. Dat heeft grote gevolgen voor de voorstellingen.

'De grote shows die bij ons stonden geprogrammeerd, zoals Tineke Schouten, George Baker Selection en Rundfunk, worden door de productiemaatschappijen allemaal gecanceld. 163 toeschouwers kan voor hun gewoon niet uit. Dan draaien ze verlies.'

Ook voor de 'eigen' producties heeft de maatregel gevolgen. 'We hebben tussen Kerst en oud en nieuw op het podium altijd de Toosst 2000 a Go Go Show. Daarin staan dan drie dagen achter elkaar 300 mensen hutje mutje op elkaar. Dat kan natuurlijk niet, dus die hebben we ook al gecanceld'.

Zoeken naar oplossingen

Voor de kleinere shows wordt er naar inventieve oplossingen gezocht. 'We proberen dan twee voorstellingen op een avond te doen. Bijvoorbeeld Johan Derksen en zijn muzikanten met hun Sound of The Blues en Americana spelen dan om bijvoorbeeld half acht en om kwart over negen. Zo doen we dat ook met iris Hond en The Story of Michael Jackson.

Sommige artiesten zien twee keer optreden voor een beperkt publiek ook niet zo zitten. 'Erwin de Vries heeft mij voorbeeld gevraagd of zijn show naar volgend jaar kan worden verzet. Dat is ook weer lastig, want dan zitten we weer met de oorspronkelijke programmering'.

Wij vallen niet om, maar het is natuurlijk wel een enorme aderlating Leo Hegge - Theater De Klinker

Aanpassingen nodig

Niet alleen de theaterzalen moeten coronaproof worden gemaakt. Dat geldt ook voor de foyer. 'Mensen mogen niet massaal bij elkaar gaan staan. Daarvoor moeten we stoelen gaan regelen. In het theatercafé zijn we verplicht om tussenschermen te plaatsen, en zo gaat het maar door'.

Entreegeld hard nodig

Het een en ander heeft enorme financiële consequenties voor de theaters en schouwburgen. 'De grotere theaters verdienen hun geld grotendeels met entreegelden. Bij het concertgebouw in Amsterdam is dat 85 procent van de inkomsten. Bij ons is dat anders. De Klinker leeft 60 procent van subsidies en 40 procent komt van entreegelden. Wij vallen niet om maar het is natuurlijk wel een enorme aderlating.'

Hopen op normale tijden

Voor de tweede helft van van het theaterseizoen in 2021 blijft de programmering voorlopig gehandhaafd. 'We gaan er vanuit dat er dan een vaccin is en dat het theaterbezoek dan weer normaal is', meent Hegge.

Ondertussen hopen de theaters dat in het najaar alle voorstellingen toch nog gewoon als gepland door kunnen gaan. Met een volle bak, als het even kan.

'Mensen mogen met honderden tegelijk in vliegtuigen zitten omdat er in de toestellen zo'n goede airconditioning zit. Wij kunnen aantonen dat we in heel veel theaters een minstens zo'n goed luchtbeheerssysteem hebben. Dus waarom zou het dan bij ons niet kunnen? Daar gaan we in Den Haag heel hard voor lobbyen,' aldus Hegge.

