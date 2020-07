Dit zijn jullie drie nieuwe Groningse woorden

Jullie hebben woorden bedacht en Fré Schreiber heeft gekozen! 'Snoetlapke' is het nieuwe woord voor mondkapje, 'thoesblieflief' voor coronakilo's en 'schaarmreudeln' voor beeldbellen.

Meedenken

In de Grunneger Week ging RTV Noord op zoek naar Groningse vertalingen voor drie Nederlandse woorden. Via Facebook kon je meedenken over de vertalingen. De meest originele en passende vertalingen heeft Groninger taaldeskundige Fré Schreiber op een rij gezet.

De winnaars:

Hoe noem je een 'mondkapje' in het Grunnegs? (Foto: RTV Noord)

1. Snoetlapke; motivatie: geeft het precies weer, een lapje voor je gezicht om je te beschermen.

2. Sputterdoukje: motivatie: sputtern = spetteren, dus een doekje tegen het spetteren, geeft het ook precies weer.

3. Snoetschoetje; een schort beschermt tegen vlekken en spetters, dus deze is ook goed, bescherming.

De keuze van Schreiber:

Zelf bedacht hij: snoetbaand, 'maar dat woord bestaat al en is eigenlijk voor een hond die bijt.' Schreiber laat weten waarom hij voor deze drie woorden heeft gekozen. 'Er zaten veel grove woorden bij, dat is niet nodig, het Gronings is al grof genoeg.'

Hoe noem je 'coronakilo's' in het Grunnegs? (Foto: RTV Noord)

1. Thoesblieflief. Prachtig origineel woord met de alliteratie blief en lief. Zeg het maar eens zonder te vergissen.

2. Lokdounvet. Het Engelse woord lockdown op z’n Gronings en dan zit daar verrassenderwijs het woord verlokking in. Mooi gevonden.

3. Hamsterpens. In het begin van de crisis begonnen de mensen te hamsteren, dat moet nu ook op.

De keuze van Schreiber:

'Kraizespokkel. Het Stad-Groningse woorden voor crisis is: kraizes. Pokkel is wel een beetje grof voor lichaam. Alternatief: pens of lief.'

Hoe noem je 'beeldbellen' in het Grunnegs? (Foto: RTV Noord)

1. Schaarmreudeln. Geeft precies weer wat er bedoeld wordt. Schaarm = beeld; reudeln = praatjes houden. Zeer origineel.

2. Beeldplazen. Geeft het ook goed weer. Plazen = kletsen, dus kletsen via het beeld.

3. Kiekbabbeln. Praten, terwijl je naar elkaar kijkt.

De keuze van Schreiber:

'Ik vind schaarmreudeln het mooiste. Dat is een zuiver Gronings woord. Buiten de top drie om: schaarmkaauweln. Kaauweln is wel een mooi woord , maar betekent: onbeduidend praten. En dat hoeft beeldbellen niet te zijn. Dus is de eerste mooier.'