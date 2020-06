Plannen voor Groningens Ontzet 2020: geen vuurwerk, wel een concert

Ook moet het NNO een concert gaan geven: niet buiten, maar in de Oosterpoort.

'Ondanks de beperkingen die er zijn willen we 28 augustus niet ongemerkt voorbij laten gaan', zegt voorzitter Harrie van Ham van de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken.

Kermis nog vraagteken

Het doorgaan van de traditionele kermis is vooralsnog een vraagteken. 'We zouden dat heel leuk vinden, maar de gemeente gaat over de vergunning', zegt Van Ham.

'Ik heb erg te doen met de kermisexploitanten, maar ook daar komen veel mensen bij elkaar. De realiteit is dus dat je je moet afvragen of het tot de mogelijkheden behoort.'

Terras op Hoge der A

Het Hoge der A verandert volgens de plannen op 28 augustus in een groot terras. 'We hopen dat ondernemers uit de hele binnenstad daaraan mee willen werken', zegt Van Ham.

'We zouden graag muziekoptredens op podia zien, maar dat zit er nog altijd niet in. Wel willen we het geheel opfleuren met dweilorkesten en re-enactors die als soldaten verkleed gaan. Bovendien gaan we met draaiorgels langs de verzorgingstehuizen.'

400 vlaggen

Voor ondernemers in de binnenstad worden 400 stad-Groningse vlaggen beschikbaar gesteld, om de sfeer in de binnenstad te vergroten. 'Dat hebben we samen met de Groningen City Club georganiseerd.'

We hopen dat het onderwerp van de quiz het rampjaar 1672 kan zijn, in relatie tot het rampjaar 2020 Harrie van Ham - Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken

Kinderprogramma

Het kinderprogramma is nog in voorbereiding, maar springkussens op de Vismarkt zitten er dit jaar niet in. 'Die zouden we iedere keer moeten schoonmaken, en dat lukt niet', stelt Van Ham.

Concert NNO

Omdat een buitenconcert er niet in zit, wijkt het NNO dit jaar uit naar de Oosterpoort. Daar geeft het orkest een concert aan zo veel mogelijk bezoekers: voor theaters geldt nog een beperking omdat mensen afstand van elkaar moeten kunnen houden.

Het concert wordt, als het aan Volksvermaken ligt, ook gestreamd of uitgezonden. 'Het 28 augustus-concert is een mooie traditie, maar voor 4.000 mensen in de openlucht optreden zit er niet in', zegt Van Ham.

Pubquiz en rede

Via een stream wil Volksvermaken ook een pubquiz optuigen, met het Ontzet van Groningen als thema. De jaarlijkse kranslegging vindt in kleine setting plaats, net als het klokluiden op de Martinitoren.

De jaarlijkse 28 Augustus-rede vindt ook online plaats. 'We hopen dat het onderwerp daarvan het rampjaar 1672 kan zijn, in relatie tot het 'rampjaar 2020'. We hebben ons toch staande gehouden, en mogen er best trots op zijn dat corona in Groningen minder om zich heen heeft geslagen als in andere delen van het land', zegt Van Ham.

Harddraverij

'Met het nieuws van gisteren in het achterhoofd (toen duidelijk werd dat de gemeente geen toekomst ziet voor de drafsport in het Stadspark, red.) hadden we graag de paardenkeuring op de Ossenmarkt door laten gaan', zegt Van Ham.

(Foto: Gert Snoeijer)

'Maar dat zit er helaas niet in, net als de kortebaandraverij op de Nieuwe Boteringestraat. Ook daar komen te veel mensen bij elkaar. Maar hopelijk kunnen we dat alternatief voor het Peerdespul op de drafbaan volgend jaar alsnog bieden.'

Gemeente: 'zo snel mogelijk duidelijkheid'

De gemeente laat weten te kijken naar de aanvragen voor evenementen die zijn binnengekomen, en dus ook voor Groningens Ontzet.

'We doen ons uiterste best om daar zo snel mogelijk op te reageren', zegt een woordvoerder. 'Het naleven van de 1,5 meter-regels is daarbij belangrijk. Bij een groot terras is dat makkelijker te realiseren dan bij andere activiteiten.'

