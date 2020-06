Midden-Groningen heeft tekort van 5,7 miljoen; opnieuw bezuinigingen

'Dat is veel geld en dat moet je ook niet mooier maken dan het is', zegt wethouder financiën Erik Drenth donderdagmiddag.

Kosten voor jeugdzorg

Het is niet de eerste keer dat de gemeente Midden-Groningen moet bezuinigen. Sinds het ontstaan van de gemeente, in januari 2018, werd in vijf bezuinigingsrondes ruim dertien miljoen euro bespaard.

Daar komen de structurele bezuinigingen van 1,5 miljoen euro nog eens bovenop. Ze worden meegenomen in de begroting van volgend jaar.

Volgens Drenth is een groot deel van de tekorten te wijten aan de jeugdzorg. 'Wij zijn niet de enige gemeente die daarmee worstelt', zegt hij. Meerdere gemeenten in onze provincie zeggen te weinig geld te ontvangen om de jeugdzorgtaken uit te kunnen voeren.

Niet groter dan verwacht

Daarnaast zijn er vorig jaar iets meer uitkeringen betaald, keert het Rijk minder uit dan verwacht en zijn er een aantal andere posten waar minder geld voor is binnengekomen of juist meer is uitgegeven.

Toch is uiteindelijke tekort lager dan voorspeld: 'Ik ben positief dat het tekort niet groter is dan we hadden verwacht. Dus dat valt dan weer mee', aldus Drenth.

De oproep blijft naar Den Haag: Wij hebben meer geld nodig Erik Drenth - Wethouder Midden-Groningen

Maar er moet wel iets gebeuren vindt de wethouder, want er is nog geen zicht op wanneer de laatste bezuinigingen in zicht zijn: 'De oproep blijft naar Den Haag: 'Wij hebben meer geld nodig', aldus Drenth.

Digitaal demonstreren

Want daar ligt het volgens de wethouder voor het grootste deel aan: 'Je ziet dat een groot deel van de tekorten die we oplopen gevolg zijn van overheveling van taken met te weinig budget of gewoon van harde kortingen door het kabinet.'

Wethouder Erik Drenth (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Samen met collega wethouders gaat hij daarom (digitaal) demonstreren in Den Haag. 'Dit gaat tot het eerste wethoudersprotest ooit leiden', zegt hij.

'Het is frustrerend, vooral op de gebieden waar we niet mogen bepalen maar wel mogen betalen.' De wethouder doelt op instellingen die jeugdzorg mogen toekennen. 'Als zij dat doen, dan mogen wij het betalen. Dus als zij in een jaar 17 procent in kosten stijgen, dan moeten wij dat betalen. We worden daarin niet gecompenseerd door het Rijk', aldus Drenth.

Bespreking in raad

De verwachting is dat de gemeenteraad in september spreekt over deze nieuwe bezuinigingsopgave. 'Een opgave waarvan ik denk dat we hem aankunnen', zegt de wethouder.

Dit jaar wordt het tekort van 5,7 miljoen euro uit de algemene reserves gehaald. In totaal zat daar nog zo'n 12 miljoen euro in.

