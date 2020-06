Provinciënbuurt in Veendam is wateroverlast zat, maar er is goed nieuws

Voor de zoveelste keer in korte tijd is het raak: de bewoners van de Ellertsveld in Veendam zitten zonder water. De bewoners zijn het nu goed zat.

'Wij zitten deze ochtend zonder water, gisteren ook al', zegt Wibrand Straat. 'Er is voor de tweede keer een stuk waterleiding gebroken. En twee weken geleden was het ook al raak.'

Oude leidingen

Volgens hem heeft het met ouderdom van de leidingen te maken. 'Als het zo vaak gebeurt, is dat niet handig als je schoolgaande kinderen hebt. Sowieso zijn hier veel jonge kinderen in de buurt.'

'Gelukkig hebben we gisteren wat water gekregen van het Waterbedrijf. Maar dat is met dit warme weer natuurlijk zo op. Ook de supermarkten hebben weinig op voorraad.'

Hij werpt een blik op de straat: 'Één grote modderboel. Dit is heel vervelend voor ons. Gisteren was het water om 12.30 uur pas weer terug.'

Alsof al die reparaties geen geld kosten.. Bewoner Harnold Scheepstra

Volgens straatgenoot Harnold Scheepstra speelt dit probleem al langer: 'Vorig jaar zaten we vier keer zonder water. Anderhalf jaar geleden is ons al verteld dat de leidingen in de straat zouden worden vervangen. Gisteren zou door het Waterbedrijf opnieuw een verzoek voor renovatie zijn ingediend. Maar dat kost weer geld. Alsof al die reparaties geen geld kosten..'

Riool en bestrating

Scheepstra benadrukt dat het niet alleen de waterleidingen zijn die zijn verouderd: 'Ook de rioolputten zijn aan vervanging toe. Bij veel regen lopen de putten over en staat de straat blank. Ondanks vele meldingen bij de gemeente Veendam is dat al tien jaar het geval.'

De waterproblemen hebben flinke gevolgen voor de bestrating, zegt Scheepstra: 'De straat is inmiddels zo vaak opengehaald en weer gedicht, dat het er lekker hobbelig in ligt.'

'Wij roepen de gemeente en nutsbedrijven dan ook op om eindelijk met een oplossing te komen. Wij zijn het meer dan zat dat er geen structurele oplossing is.'

Goed nieuws!

Het Waterbedrijf Groningen laat weten de situatie erg vervelend te vinden: 'Met dit weer, het is warm, je kunt de wc niet doortrekken, je kunt je niet wassen. Dan baal je', zegt woordvoerder Tabitha Petter.

Toch kan ze de bewoners goed nieuws bieden: 'Die leiding wordt vervangen. Komende maandag beginnen we daarmee. Er is genoeg materiaal en personeel. De vergunning is geregeld. Morgen krijgen de bewoners per brief informatie over de werkzaamheden.'

Relatief jonge leiding

Volgens Petter zou de leiding eigenlijk langer mee moeten kunnen: 'Voor een leiding is de leeftijd behoorlijk laag: 47 jaar. Meestal gaan ze zo'n tachtig jaar mee. Maar misschien dat de zuurgraad van de bodem te hoog is, of staat er teveel druk op. Er kunnen allerlei oorzaken zijn.'

'Voor ons zijn dit wel redenen om te zeggen: we kunnen niet langer wachten, de leiding moet er uit.'

Over de riolering en de slordige bestrating kan het Waterbedrijf niks zeggen: 'Helaas, dat zijn twee verschillende dingen. Ik kan me voorstellen dat als een straat meerdere keren open is gehaald, dat dat niet ten goede komt van het straatwerk. Maar of dat invloed heeft op het riool, kan ik niet zeggen.'

De werkzaamheden aan de waterleiding duren maximaal vier weken, geeft Petter aan. 'Als bewoners langer dan een paar uur zonder water komen te zitten, dan zorgen we dat er water voor ze beschikbaar is.'