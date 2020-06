Klouk ThoesQuiz, het Schierste Woord en meer in de Grunneger Week

De hele week zijn er reportages/items/verhalen over muziek, taal en cultuur te horen, zien en lezen op al onze kanalen. Maar we doen een stuk meer waar jij volop aan mee kunt doen!

Doe zelf mee met Klouk!

Weet jij wat snoetjeknovveln betekent? En welke plaats het meest noordelijk in onze provincie ligt? Doe dan vrijdagavond 26 juni om 19:30 uur mee met de online Klouk ThoesQuiz op onze Facebookpagina, website en app!

Weet jij echt alles over Groningen of moet je toch een 'peerd' inzetten? Daar kom je vrijdag achter als Wiebe jou de vragen stelt en je snel antwoord moet geven.

Er zijn leuke prijzen te winnen en je kunt gewoon meedoen vanuit de tuin of de woonkamer op je mobiel, tablet of laptop. Het wordt lekker weer, dus ook ideaal vermaak tijdens 'dik doun in toene'. Vrijdag 26 juni, 19:30 uur te zien op Facebook, site en app.

Volgende week kun je ook op Radio Noord de hele dag door meespelen met Klouk. Je kunt dan een mooie Groningse vlag winnen!

Schierste Grunneger Woord 2020

Ook dit jaar kiezen we natuurlijk weer een Schierste Grunneger Woord. Vorig jaar was dat overigens Tiepelzinneg.

Vanaf vrijdag 26 juni 17.30 uur kan er weer genomineerd worden (nominatieformulier). Een woord insturen kan ook via de post of door te bellen naar 050-3188288. Zondagavond is er een livestream waarin je ook je nominaties door kunt geven en ook bij Oetse op Noord kun je je woord doorgeven.

Op dinsdagochtend maakt RTV Noord bekend welke drie woorden de eindstrijd hebben gehaald. Op de laatste dag van de Grunneger Week, vrijdag 3 juli, maken we om 18.00 uur in Noord Vandaag bekend welk woord verkozen is tot 'Schierste Grunneger Woord 2020'.

Het verhaal achter...

Heeft het 'peerd van ome Loeks' nou echt bestaan? En waarom heeft de Grunneger vlag de kleuren rood, wit, blauw en groen?

Reinder Smith vertelt in de Grunneger week de verhalen achter deze en andere iconen van Groningen. Elke dag te vinden op onze site en radio Noord.

