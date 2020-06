Bonus voor zorgpersoneel: 'Fijn, maar niet voldoende voor de toekomst'

Een verpleegkundige in een verzorgingstehuis (Foto: ANP)

Het nieuws dat medewerkers in de zorg een eenmalige bonus van duizend euro netto krijgen werd op de groepsapp van IC-verpleegkundigen in het UMCG direct gedeeld. Ze hebben een dubbel gevoel bij de Haagse bonus, die is bedoeld als bedankje voor de inzet tijdens de coronacrisis.

Dubbel gevoel

IC-verpleegkundige Marije Larmené schetst de twee zijden van de medaille, zoals zij en haar collega's het voelen. 'Ik ben blij dat er iets is gekomen en het is een heel mooi bedrag. Maar ik ben wel benieuwd wat de toekomst brengt, want er moet structureel iets veranderen.'

Want de zorg kampt met nogal wat problemen, vindt ook ambulancechauffeur Diliana Jagersma. 'Er moet gekeken worden naar het personeelstekort, de werkdruk, het salaris. Of laat ze de onregelmatigheidsuren beter uitbetalen.' De bonus noemt ze 'een mooie waardering voor de afgelopen maanden', maar ze 'moeten wel verder kijken wat er nog meer speelt.'

Tekort loopt op

Het personeelstekort baart ook IC-verpleegkundige Marije Larmené zorgen. 'We trekken nu heel veel mensen van de verpleegafdelingen naar de intensive care om ons te helpen. Die afdelingen hebben wel weer nieuwe mensen nodig van de opleidingen. We moeten structurele salarisverhoging krijgen om het beroep aantrekkelijker te maken, want ik verwacht dat de tekorten alleen maar groter worden.'

Nu weer koest

Verpleegkundige Gillian Kreugel noemt de bonus 'een middenweg'. 'Het is een mooie stap misschien, maar je kan het ook anders opvatten. Zo van: je hebt de afgelopen maanden goed je best gedaan en nu moet je je weer koest houden.' Voor haarzelf heeft ze geen problemen met haar salaris, maar verpleegkundigen worden wel degelijk onderbetaald vindt ze. 'Met het salaris van een verpleegkundige is het met ook nog kinderen thuis niet makkelijk om het goed te doen.'

We praten veel met de bonden om onze angsten en onzekerheden duidelijk te maken Gillian Kreugel - Verpleegkundige

Vergeet ons niet

Volgens minister Hugo de Jonge wordt de bonus in het najaar uitgekeerd. Hij denkt dat zo'n 800.000 mensen voor de bonus in aanmerking komen. Eerder deze week wees de Tweede Kamer het voorstel om zorgpersoneel structureel beter te belonen af. Toch is dat wat er moet gebeuren, vinden de Groningse verpleegkundigen.

Gillian Kreugel: 'Ik snap dat er nu bedrijven omvallen en mensen hun baan kwijtraken. Waarom doen ze geen toezegging: we gaan eerst het land weer opbouwen, maar we vergeten de zorg daarna niet.' Marije Larmené: 'Bij de cao-onderhandelingen moet er echt geld bij. We zijn als verpleegkundigen bezig om ons te organiseren en praten veel met de bonden om onze angsten en onzekerheden duidelijk te maken.'

Ondersteunend personeel

Niet alleen verpleegkundigen krijgen geld, ook anderen die een rol tijdens de coronacrisis hebben vervuld, zoals ziekenhuisschoonmakers. Diana Huizinga is een van hen; ze maakte de afgelopen maanden onder meer corona-afdelingen in het UMCG schoon. ‘Ik vind het een mooi gebaar van de overheid en had het niet verwacht. Wij worden vaak over het hoofd gezien. Maar als ik mijn werk niet doe, kan het verplegend personeel dat ook niet doen.’

Het schoonmaken van corona-afdelingen was zwaar, vond ze. Ze moest er een apart protocol voor leren en in beschermende kleding werken.

Moeten schoonmakers er ook structureel geld bij krijgen? ‘Waardering vind ik het belangrijkste; in dat opzicht zou een schaal erbij fijn zijn.’

