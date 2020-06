Koren halen opgelucht adem en wachten aanvullende maatregelen af

De meeste zangkoren zijn opgelucht nu duidelijk is dat ze vanaf 1 juli weer samen mogen komen. Of er dan ook daadwerkelijk gezongen mag worden, is nog onduidelijk.

Het wachten is op aanvullende maatregelen en richtlijnen voor zangkoren. Maar een belronde langs een aantal koren leert dat er vooral opluchting is.

'Ik ga d'r vanuit we vanaf 1 september weer los kunnen', zegt dirigent Geert Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen van Toonkunstkoor Bekker uit de stad Groningen. Hij hoopt binnenkort weer met zijn koor, of een deel daarvan, te kunnen repeteren.

Sociale cohesie

'Al is het alleen maar vanwege de sociale cohesie. Kijk, Bekker bestaat uit ruim honderd leden. Die krijgen we op dit moment nooit allemaal tegelijk bij elkaar. Ik denk dat we het koor gaan opsplitsen in een aantal fracties', aldus de dirigent, die ook werkzaam is bij kamerkoor Dualis.

Ik heb al verschillende internationale studies gelezen dat zingen niet gevaarlijker zou zijn dan praten Merlijn Wackers - Dirigent

Ook dirigent Merlijn Wackers is opgelucht. 'Woensdagavond was ik heel blij met een bericht van de NOS, waaruit dat bleek dat we vanaf 1 juli weer konden zingen. Dat bleek uiteindelijk niet te kloppen, maar ik wacht nu op de aanvullende maatregelen', aldus Wackers, die meerdere koren onder zijn leiding heeft.

'Ik lees overal dat de aanvullende maatregelen binnenkort bekend worden. Ik hoop echt dat dat ook binnen twee weken het geval is', zegt Wackers.

Vakanties

De vakantieperiode staat voor de deur en dan zien koorleden elkaar doorgaans toch al minder vaak. Maar na de vakanties willen ze weer repeteren en optreden. Wackers maakt zich daar geen zorgen over. 'Ik heb al verschillende internationale studies gelezen dat zingen niet gevaarlijker zou zijn dan praten. Misschien is het zelfs wel minder gevaarlijk.'