Organisatie Vier Mijl wikt en weegt: gaat 'ie door of niet?

Onduidelijkheid

'We zijn nu aan het kijken of de versoepelingen gunstig zijn voor het doorgaan van de Vier Mijl. Er bestaat nogal wat onduidelijkheid over wat er nu precies wel en niet kan voor een evenement zoals de 4 Mijl', zegt een woordvoerder.

De grootste uitdaging is hoe de anderhalve meter maatregel gehandhaafd kan worden. De Vier Mijl wordt gehouden op zondag 11 oktober. In mei besloot de organisator dat de inschrijving voorlopig niet geopend werd. Ook het goede doel van de Charity Run is nog niet bekend gemaakt.

Vragen

'We krijgen veel vragen van mensen die willen weten of de Vier Mijl doorgaat. Antwoorden kunnen we op dit moment niet geven. Wat vandaag kan, kan morgen weer heel anders zijn. We moeten zorgvuldig zijn en hopen volgende week meer te kunnen melden.'

