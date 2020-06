Voormalige vuilstort in Farmsum wordt zonnepark

Er zullen 35.500 zonnepanelen worden geïnstalleerd, waarmee jaarlijks 3.175 huishoudens van stroom worden voorzien.

De vuilstort Kloosterlaan is in 1978 in gebruik genomen en in 1997 is er het laatste afval gestort. De vuilstort is daarna voorzien van een dichte eindafwerking. Er is een plan opgesteld waarin staat hoe de vuilstort wordt gecontroleerd en onderhouden.

De provincie is hier verantwoordelijk voor en heeft afspraken gemaakt met Solarfields, dat het zonnepark exploiteert.

Woldjerspoor

In de provincie Groningen is dit de tweede voormalige stortplaats die wordt ingericht als zonnepark. Een aantal jaren geleden is op de stortplaats Woldjerspoor in Groningen ook een zonnepark aangelegd.