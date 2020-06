Na de bouwvak start bouw schoolgebouwen Winkler Prins

Winkler Prins kan zo alle vormen van onderwijs in gebouwen dichtbij elkaar geven, wielervereniging Stormvogels krijgt een nieuwe wielerbaan aan de Langeleegte en voetbalvereniging Veendam 1894, die al aan de Langeleegte acteerde, krijgt nieuwe velden.

Wethouder Schmaal verricht de aftrap (Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)

Fietsen

'We zijn ontzettend blij', zegt voorzitter Wilbert Boneschansker van wielervereniging Stormvogels. 'We wachten hier al lang op en het is fantastisch dat het zover is.' De huidige wielerbaan aan de Zuidwending is verouderd en Stormvogels hoopt al langere tijd op de aanleg van de nieuwe wielerbaan in Veendam.

Voetbal

Voetbalvereniging Veendam 1894 is ook blij dat de bouw van het project van start gaat. 'We hebben al een tijdje een ander hoofdveld, in een schitterende ambiance', zegt penningmeester Michel Beek. 'We krijgen er betere velden bij. We hadden al een kunstgras gekregen en krijgen er een hybride veld bij.'

Dit heeft heel wat uren gekost Wethouder Henk-Jan Schmaal

Voor de gemeente Veendam is de start van de bouw het einde van een lange periode van plannen maken en het regelen van de financiering.

'Dit heeft heel wat uren gekost', zegt wethouder Henk-Jan Schmaal. 'De voetbalvereniging wilde graag de velden herverkaveld hebben, omdat ze heel ver moesten lopen. De wielervereniging wilde al lange tijd een nieuwe baan en Winkler Prins wilde heel graag alle locaties op een complex. Er ligt nu een heel mooi ontwerp.'

Dit betekent heel veel voor ons Ineke Jager van Winkler Prins

Dat ontwerp wordt nu omgezet in resultaat, want de spreekwoordelijke schop voor de bouw van de scholencampus gaat na de bouwvak in de grond.

'Dit betekent heel veel voor ons', zegt directeur brugjaar Ineke Jager van scholengemeenschap Winkler Prins. 'We zijn blij dat het nu zover is. We zijn blij dat alle leerlingen in Veendam straks op één complex onderwijs krijgen.'

Het totale project kost ruim 23 miljoen euro. Dat is negen miljoen duurder dan begroot.

Lees ook:

- Stekker uit plannen met De Langeleegte trekken is 'onverstandig'

- Bouw sportpark Langeleegte negen miljoen duurder dan begroot

- Sportcampus Langeleegte krijgt steeds meer vorm