Oorzaak brand op bedrijventerrein in Marum niet te achterhalen

De oorzaak van de zeer grote brand die op 9 maart van dit jaar woedde in Marum is niet vast te stellen.

Door de intensiteit van de brand en de totale verwoesting van het pand waarin de brand uitbrak is het voor politie niet meer te achterhalen hoe het vuur is ontstaan.

'Geen strafbaar feit'

Ook wijst het onderzoek uit dat er geen feiten of omstandigheden zijn die wijzen op een gepleegd strafbaar feit.

Dat schrijft burgemeester Ard van der Tuuk in een brief aan de gedupeerden, omwonenden en de gemeenteraad van Westerkwartier.

De brand aan De Factorij op bedrijventerrein De Poort begon in een opslagloods voor kunststof pallets van het bedrijf S&K en breidde zich uit naar omliggende gebouwen. In totaal vielen twee bedrijfspanden en een bedrijvenverzamelgebouw met acht units ten prooi aan de vlammen. Meerdere omliggende panden liepen forse brand- en rookschade op.

Twijfels

In de brief schrijft de gemeente dat S&K beschikte over de juiste vergunningen. Gedupeerden en omwonenden uitten daarover hun twijfels tijdens een bijeenkomst die nog op dezelfde dag van de brand werd gehouden in zalencentrum De Kruisweg. Ook wilden de omwonenden antwoord op vragen over onder meer de beschikbaarheid van bluswater nabij De Factorij.

De gemeente zegde toe de vragen schriftelijk te beantwoorden, maar door de coronacrisis liep dat vertraging op, schrijft de gemeente in de brief. Op een later tijdstip (waarschijnlijk in september) houdt de gemeente een informatieavond waar de uitkomsten van het onderzoek worden toegelicht.

Geen asbest

Bij de brand vielen geen gewonden en kwam geen asbest vrij. Wel kwamen in de landerijen tussen Marum en Tolbert brokstukken terecht die konden worden ingeleverd bij gemeentewerken in Marum. De gemeente heeft de openbare ruimte schoongemaakt. De brand werd bestreden door korpsen uit een grote regio rond Marum. De rook was in de verre omtrek te zien.

