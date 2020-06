Renovatie bruggen loopt uit, Vesting Bourtange slecht bereikbaar

'Vanaf de Nederlandse kant zijn we even wat moeilijk te bereiken', zegt Vestingsmanager Hendri Meendering. 'En dat geldt zowel voor voetgangers als voor fietsers. Auto's kunnen er sowieso niet in. Het is even wat behelpen. Er liggen een noodbrug en een noodpad, dus het is misschien even zoeken om in de Vesting te komen.'

Aan vervanging toe

De bruggen zijn aan vervanging toe, zegt Meendering. 'Die zijn alle drie veertig jaar oud. Ze worden compleet gerenoveerd. En omdat ze er nog wat slechter aan toe waren dan verwacht, duurt het allemaal wat langer dan gepland.'

Aanvankelijk lag het namelijk in de planning dat de drie bruggen rond deze tijd weer gereed zouden zijn. Maar dat gaat dus niet lukken.

Aan het einde van het jaar klaar

'Ik heb net nog even met de aannemer gepraat, en het gaat waarschijnlijk het einde van het jaar worden', aldus Meendering.

Voetgangers moeten de noodbrug nemen. (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Dat is een beetje een tegenvaller, moet de Vestingmanager toegeven. 'Aan de andere kant: door de coronacrisis konden de grote evenementen ook geen doorgang vinden, dus wat dat betreft hebben we ook weer een beetje geluk gehad. Al willen we die evenementen nu wel weer gaan plannen.'

Drie maanden dicht

Vanwege de coronacrisis moet vesting Bourtange drie maanden dicht. 'Dat gold voor zowel de musea als de horeca. De musea zijn sinds 1 juni weer open, weliswaar op reservering, maar dat begint weer redelijk te lopen. Ik denk dat we momenteel zo'n 40 à 50 procent mindere bezoekers hebben dan normaal, maar langzaamaan komt het wel op gang.'

En hoewel het misschien een beetje zoeken is vanwege de renovatie, is de vesting wél te bereiken. Meendering: 'Op één brug hebben we rijplaten gelegd, en er is een noodbrug. Daarnaast is er richting de vesting een ingangs- en een uitgangspad, zodat in- en uitgaande bezoekers van elkaar worden gescheiden.'

