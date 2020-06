Veendammers zitten voor vierde keer deze week zonder water

Een breuk in een waterleiding zorgt ervoor dat ongeveer dertig woningen in de straat geen of weinig water hebben. Waterbedrijf Groningen heeft inmiddels een wagen met water geplaatst ter hoogte van nummer 29.

Bewoners van de straat zaten de afgelopen weken al vaker zonder water. Deze week was het al drie keer eerder raak.

'Wat hoor ik?'

'Ik werd om half zeven wakker', vertelt bewoner Wiebrand Straat. 'Ik dacht: 'Wat hoor ik?'. Toen bleek de pomp weer aan de staan. Dus ik loop naar de kraan, en ja hoor, opnieuw geen water.'

'We hebben wel genoeg water op voorraad in de koelkast. Maar om daar je kop mee te wassen, dat is wel erg koud hoor. Gisterochtend was het water tegen half elf 's ochtends terug, dus we gaan het zien', zegt Straat.

Reparatie in gang

Monteurs zijn druk in de weer om de leiding zo snel mogelijk te herstellen. Het waterbedrijf zegt dat bewoners van de Ellertsveld in Veendam uiterlijk om 13.00 uur weer over water zullen beschikken.

