Eeuwenoude pingoruïnes worden hersteld: 'Het lijkt een gewoon meer, maar dat is het niet'

Landschapsbeheer Groningen gaat in de omgeving van Haren en Glimmen vijftien pingoruïnes herstellen. De ruïnes bevatten veel historische informatie over de omgeving en moeten volgens de instantie daarom extra worden beschermd.

'Pingo betekent heuvel die groeit in eskimotaal', legt projectleider Anne Chardon uit.

Ijstijd

De heuvels zijn ontstaan in de laatste ijstijd, ongeveer 10.000 jaar geleden. 'De bovenste laag van de bodem was toen bevroren. Het grondwater is door de bodem heen gedrukt, waardoor een heuvel werd gevormd in het landschap. Daarna ontstond er een ringwal omheen, die is gevuld met water.'

Aan de buitenkant kan het wandelende publiek niet direct zien dat het om een pingoruïne gaat. 'Het lijkt een gewoon meer. Maar er zit heel veel informatie in over de geschiedenis, die we uit het veen kunnen halen.'

Herstel

Tijdens de herstelklus worden rasters geplaatst om te voorkomen dat de grond wordt vertrapt. Ook wordt de grond vochtig gemaakt om het veen te kunnen behouden.

Het herstelproject kost in totaal 250.000 euro en wordt betaald door middel van subsidie van de provincie Groningen, het Prins Bernard Cultuurfonds en Gebiedsfonds Drentsche Aa.

