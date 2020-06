Zondagavond geen vast speelmoment eredivisie: 'Ik ben er ontiegelijk blij mee'

De zondagavond is geschrapt als vast speelmoment in de eredivisie. Voornamelijk supporters hadden veel kritiek op de plannen van de KNVB en FOX Sports.

‘Ik ben er ontiegelijk blij mee’, reageert John de Jonge van de supportersvereniging van FC Groningen. ‘Acht uur op zondagavond was wat ons betreft echt onacceptabel. Je sluit kinderen uit, mensen komen moeilijk thuis en uitwedstrijden bezoeken is op die manier ook echt een drama als je de volgende dag weer moet werken.’

Liever van tevoren

Uit een enquête van het landelijk supporterscollectief kwam naar voren dan zo’n 80 procent van de supporters tegen het voetballen op zondagavond is. ‘Het zijn je grootste stakeholders’, zegt De Jonge. ‘Ik ben blij dat de KNVB en FOX uiteindelijk toch naar de supporters hebben geluisterd. Ik zou graag zien dat ze van tevoren ook de mening van supporters vragen, dan kom je tot veel betere plannen.’

Ondanks dat de zondagavond als vast speelmoment van de kalender is gehaald, is het toch mogelijk dat wedstrijden dan plaatsvinden. Dat kan het geval zijn als clubs Europees voetbal spelen. Door te spelen op zondagavond kan er meer rust genomen worden.

Topduels

Clubs kunnen tevens twee wedstrijden naar voren schuiven waarbij ze veel publiek verwachten. De voetbalbond probeert die duels dan aan het eind van het competitieprogramma te plaatsen. De kans dat ze meer publiek mogen toelaten is dan groter.

'Wij hebben nog niet definitief doorgegeven welke wedstrijden wij graag later gespeeld zien worden', zegt algemeen directeur van FC Groningen Wouter Gudde. 'Er valt dan te denken aan wedstrijden die voor ons in ieder geval meer belang hebben. Denk aan Heerenveen, Emmen of Twente.'

Publiek

De eredivisie gaat in het weekend van 12 en 13 september van start. Het speelschema wordt op 22 juli gepresenteerd. 'Vanaf 8 juli krijgen we de protocollen hoe we omgaan met spelen met beperkt publiek', vertelt Gudde.

Ook in de voorbereiding mag er publiek bij oefenwedstrijden aanwezig zijn. Die wedstrijden moeten dan wel gespeeld worden in de Euroborg en de gemeente moet een vergunning verlenen.

'We weten op dit moment nog niet hoe dat eruit komt te zien, maar ik ben hartstikke blij dat we hier alweer over praten', vervolgt Gudde. 'Een maand geleden was dit nog ondenkbaar.'



