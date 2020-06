Wethouders gaan protesteren in Den Haag: 'We zijn al tevreden met twee miljard'

Wethouder Bert Nederveen van de gemeente Westerkwartier is één van de bestuurders die gaat demonstreren. Per provincie gaan vijf wethouders naar de Hofstad. Wie behalve Nederveen vanuit Groningen afreist naar de Hofstad, is nog niet bekend. 'Nog niet alle plaatsen zijn bezet, maar ik ga er vanuit dat we met zestig mensen daar aanwezig zijn.'

Het protest wordt dus niet zo massaal als de boeren of de kermisexploitanten, beaamt Nederveen. 'We nemen geen trekkers of kermisattracties mee, maar zullen zeker herkenbaar zijn. We hebben mooie, passende mondkapjes gemaakt met #gemeenteninnood erop.'

Videoboodschappen en brandbrieven

Omdat het niet mogelijk is dat alle bestuurders naar Den Haag zijn, hebben de initiatiefnemers alle gemeentebesturen en raadsleden gevraagd om videoboodschappen aan te leveren. 'Die gaan we op videoschermen tonen. Die zijn her en der nu al op Twitter te zien', weet Nederveen.

Ik ga voor het eerst in mijn leven demonstreren Bert Nederveen - wethouder

De wethouders staan niet op het Malieveld, maar bij de ingang van de Tweede Kamer. De vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken vergadert daar 's middags over de financiële positie van gemeenten en de bijdragen die zij ontvangen uit het Gemeentefonds. De Kamerleden krijgen van de wethouders onder meer brandbrieven aangeboden die door verschillende gemeenten en provincies zijn geschreven.

De nood is hoog

Nederveen weet dat het niet gebruikelijk is dat wethouders in Den Haag gaan protesteren: 'In de tien jaar dat ik wethouder ben, heb ik dit nog niet eerder meegemaakt. Sterker nog, ik ga voor het eerst in mijn leven demonstreren.'

Maar volgens de wethouder is de nood heel hoog. 'Al jaren proberen we dit duidelijk te maken bij het Rijk. We hebben taken van het Rijk gekregen waar onvoldoende geld voor beschikbaar is, maar we moeten die taken wel uitvoeren. Dat betekent dat gemeenten steeds minder geld te besteden hebben.'

Met name de kosten in het sociaal domein, zoals de Wmo en jeugdzorg, drukken zwaar op de gemeentelijke begrotingen.

Tevreden met twee miljard

'Corona komt daar nog eens overheen. Als we goed uit de crisis willen komen, hebben we gemeenten nodig die er financieel goed voor staan. Daarvoor is echt extra budget nodig', meent Nederveen.

Hij zou tevreden zijn als een Kamermeerderheid er bij de minister van Binnenlandse Zaken op aandringt om de uitkering uit het Gemeentefonds te verhogen. 'Dat moet volgens mij ook kunnen. Voor de bestrijding van de coronacrisis heeft het kabinet 500 miljard uitgetrokken. Ik denk dat de gemeenten al heel tevreden zijn als ze er samen jaarlijks 2 miljard bij krijgen.'

